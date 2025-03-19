Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных вопросов. Речь пойдет о разговоре Трампа с Зеленским и переговорах о прекращении огня в Украине.

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О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE говорим о следующем:

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом 19 марта;

полное прекращение огня в Украине возможно через несколько недель, — Виткофф;

Зеленский признал, что на мирных переговорах будут подниматься территориальные вопросы;

страны ЕС призвали Брюссель разработать "дорожную карту", чтобы ускорить членство Украины, — Politico;

спецназовцев в Британии привели в состояние готовности из-за возможной командировки в Украину, — СМИ.

Гости сегодняшнего эфира:

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

политический и общественный деятель Николай Томенко;

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;

спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;

депутат Киевского городского совета Андрей Витренко;

эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;

кандидат юридических наук Геннадий Дубов;

социальный и военный психолог Олег Покальчук.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство никогда не уступит независимостью и суверенитетом. Кроме того, никакое влияние РФ на государственность Украины недопустимо.

Также глава государства анонсировал еще одну встречу в Саудовской Аравии. По словам Зеленского, она будет иметь технический характер — в обсуждении примут участие украинские военные и энергетики.