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Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

19 марта 2025 г. 17:50

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

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17:50 Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

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12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

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17:50 Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

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12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных вопросов. Речь пойдет о разговоре Трампа с Зеленским и переговорах о прекращении огня в Украине.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE говорим о следующем:

  • Зеленский провел телефонный разговор с Трампом 19 марта;
  • полное прекращение огня в Украине возможно через несколько недель, — Виткофф;
  • Зеленский признал, что на мирных переговорах будут подниматься территориальные вопросы;
  • страны ЕС призвали Брюссель разработать "дорожную карту", чтобы ускорить членство Украины, — Politico;
  • спецназовцев в Британии привели в состояние готовности из-за возможной командировки в Украину, — СМИ.

Гости сегодняшнего эфира:

  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
  • спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;
  • депутат Киевского городского совета Андрей Витренко;
  • эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
  • кандидат юридических наук Геннадий Дубов;
  • социальный и военный психолог Олег Покальчук.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство никогда не уступит независимостью и суверенитетом. Кроме того, никакое влияние РФ на государственность Украины недопустимо.

Также глава государства анонсировал еще одну встречу в Саудовской Аравии. По словам Зеленского, она будет иметь технический характер — в обсуждении примут участие украинские военные и энергетики.

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17:55 Подпольная нарколаборатория — в Одессе задержали предпринимателей

17:55 Финансовая грамотность для детей — Гроші в лапах: місія можлива!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:50 ПВО и инвестиции — встреча Зеленского и премьера Финляндии

17:47 Разговор Трампа с Зеленским — первое заявление лидера США

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

Text

11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

Text

08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

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17:50 Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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