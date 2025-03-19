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Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

19 березня 2025 р. 17:50

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

Text

11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

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08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих питань. Йтиметься про розмову Трампа із Зеленським та переговори щодо припинення вогню в Україні.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:

  • Зеленський провів телефонну розмову з Трампом 19 березня;
  • повне припинення вогню в Україні можливе за кілька тижнів, — Віткофф;
  • Зеленський визнав, що на мирних переговорах будуть підійматися територіальні питання;
  • країни ЄС закликали Брюссель розробити "дорожню карту", щоб прискорити членство України, — Politico;
  • спецпризначенців у Британії привели в стан готовності через можливе відрядження в Україну, — ЗМІ.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
  • речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;
  • депутат Київської міської ради Андрій Вітренко;
  • експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;
  • кандидат юридичних наук Геннадій Дубов;
  • соціальний та військовий психолог Олег Покальчук.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава ніколи не поступиться незалежністю та суверенітетом. Крім того, жодний вплив РФ на державність України недопустимий.

Також глава держави анонсував ще одну зустріч у Саудівській Аравії. За словами Зеленського, вона матиме технічний характер — в обговоренні візьмуть участь українські військові та енергетики.

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19:05 Бюджетні мобільні тарифи 2025 — що обрати для безперервних розмов

18:52 Уряд частіше надаватиме компенсації ФОПам — що змінилося

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:51 Експерти сказали, чому в Хіросімі можна жити, а в Чорнобилі ні

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