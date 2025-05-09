Первая месса после выборов Папы — эфир Новини.LIVE

В Соборе Парижской Богоматери 9 мая проходит торжественная месса в честь новоизбранного Папы Римского Льва XIV. В Париже собрались тысячи верующих.

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Первая месса новоизбранного Папы

Тысячи верующих собрались в сердце Парижа, чтобы отдать дань уважения новому главе Католической Церкви. Сегодня в Соборе Парижской Богоматери проходит торжественная месса в честь нового Папы Римского Льва XIV.

Напомним, 9 мая Папа Римский провел свою первую мессу в Ватикане. В начале проповеди он сказал несколько слов на родном английском языке.

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