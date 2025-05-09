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Первая месса после выборов Папы — эфир Новини.LIVE

Первая месса после выборов Папы — эфир Новини.LIVE

9 мая 2025 г. 20:57

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В Соборе Парижской Богоматери 9 мая проходит торжественная месса в честь новоизбранного Папы Римского Льва XIV. В Париже собрались тысячи верующих.

Торжественную мессу смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

Первая месса новоизбранного Папы

Тысячи верующих собрались в сердце Парижа, чтобы отдать дань уважения новому главе Католической Церкви. Сегодня в Соборе Парижской Богоматери проходит торжественная месса в честь нового Папы Римского Льва XIV.

Напомним, 9 мая Папа Римский провел свою первую мессу в Ватикане. В начале проповеди он сказал несколько слов на родном английском языке.

Также мы писали почему именно Роберт Прево стал Папой Римским и что о нем известно. Он все же фигурировал в нескольких скандалах.

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона