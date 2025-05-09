Перша меса після виборів Папи — ефір Новини.LIVE

У Соборі Паризької Богоматері 9 травня відбувається урочиста меса на честь новообраного Папи Римського Лева XIV. У Парижі зібрались тисячі вірян.
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Перша меса новообраного Папи
Тисячі вірян зібралися в серці Парижа, щоб віддати шану новому главі Католицької Церкви. Сьогодні у Соборі Паризької Богоматері відбувається урочиста меса на честь нового Папи Римського Лева XIV.
Нагадаємо, 9 травня Папа Римський провів свою першу месу у Ватикані. На початку проповіді він сказав кілька слів рідною англійською мовою.
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