Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Перша меса після виборів Папи — ефір Новини.LIVE arrow
Перша меса після виборів Папи — ефір Новини.LIVE

Перша меса після виборів Папи — ефір Новини.LIVE

09 травня 2025 р. 20:57

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Як у Києві крадуть гроші на ремонті укриттів — ефір "Наша справа"

Text

Перша меса після виборів Папи — ефір Новини.LIVE

Text

Тиск на Путіна та гучні заяви Угорщини — ефір Вечір.LIVE

Text

Погрози Путіну та заява Венса щодо України — ефір День.LIVE

Text

Мерц та фон дер Ляєн роблять заяви про Україну — трансляція

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

Євросоюз судитиме злочинців з Росії — ефір Ранок.LIVE

8 травня 2025
Text

Жінка вперше за 27 місяців почула новини про зниклого сина

Text

Фейкове перемир'я Путіна та позиція Мерца — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп виступає з важливими заявами в Овальному кабінеті — ефір

Text

Вибори Папи Римського — пряма відеотрансляція з Ватикану

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

У Соборі Паризької Богоматері 9 травня відбувається урочиста меса на честь новообраного Папи Римського Лева XIV. У Парижі зібрались тисячі вірян.

Урочисту месу дивіться в прямому ефірі Новини.LIVE

Перша меса новообраного Папи 

Тисячі вірян зібралися в серці Парижа, щоб віддати шану новому главі Католицької Церкви. Сьогодні у Соборі Паризької Богоматері відбувається урочиста меса на честь нового Папи Римського Лева XIV.

Нагадаємо, 9 травня Папа Римський провів свою першу месу у Ватикані. На початку проповіді він сказав кілька слів рідною англійською мовою.

Також ми писали чому саме Роберт Прево став Папою Римським та що про нього відомо. Він все ж фігурував у кількох скандалах.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

21:53 Посольство США попередило про можливу масштабну атаку на Київ

21:51 З гранатою з фронту додому — на Одещині судили військового

21:46 США і Європа готують план 30-денного припинення вогню — ЗМІ

21:29 Ревізія укриттями Києва — розслідування "Наша справа"

Text

21:00 Як у Києві крадуть гроші на ремонті укриттів — ефір "Наша справа"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

20:57 Перша меса після виборів Папи — ефір Новини.LIVE

20:51 Відключення світла завтра — що очікує одеситів

20:42 Садовий показав, як у Львові приймали делегації з країн ЄС

20:38 Залужний виступив на конференції з безпеки у Британії — що сказав

20:08 Відпустка у тропіках — скільки коштує орендувати житло мрії

21:53 Посольство США попередило про можливу масштабну атаку на Київ

21:51 З гранатою з фронту додому — на Одещині судили військового

21:46 США і Європа готують план 30-денного припинення вогню — ЗМІ

21:29 Ревізія укриттями Києва — розслідування "Наша справа"

20:51 Відключення світла завтра — що очікує одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:42 Садовий показав, як у Львові приймали делегації з країн ЄС

20:38 Залужний виступив на конференції з безпеки у Британії — що сказав

20:08 Відпустка у тропіках — скільки коштує орендувати житло мрії

20:05 Вітряно і з дощами — де буде найхолодніше цими вихідними

20:00 Чи може командир вивести пораненого військового поза штат

20:16 Кабачки, полуниця та м'ясо — ціни на одеському ринку в травні

06:33 День пам'яті 8 чи 9 травня — коли одесити згадують загиблих

05:21 Червоні лінії України – доля окупованих територій

7 травня

19:33 Обіцянки Трампа та роль України — перспективи завершення війни

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

6 травня

22:33 Бронювання одеських аграріїв — запроваджуються нові правила

19:33 Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

5 травня

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона