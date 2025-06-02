Переговоры Украины и России в Стамбуле — прямая трансляция

В понедельник, 2 июня, состоится второй раунд переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Делегации Украины, России и Турции уже прибыли во дворец Чираган, где и будет проходить встреча.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Переговоры Украины и РФ — прямая трансляция

Ожидается, что во время переговоров в Стамбуле, 2 июня, стороны обсудят то, как должна закончиться полномасштабная война.

Начало второго раунда переговоров между Украиной и Россией запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Во время переговоров Украина и Россия официально представят собственные меморандумы, в которых зафиксированы условия завершения войны.

Отметим, что Украина накануне уже передала России собственный документ. Зато Россия не сделала этого.

Ранее мы информировали, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым уже прибыла на переговоры в Стамбул.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения относительно готовности РФ к конструктивным переговорам.