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Переговоры Украины и России в Стамбуле — прямая трансляция

Переговоры Украины и России в Стамбуле — прямая трансляция

2 июня 2025 г. 13:31

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В понедельник, 2 июня, состоится второй раунд переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Делегации Украины, России и Турции уже прибыли во дворец Чираган, где и будет проходить встреча.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Переговоры Украины и РФ — прямая трансляция

Ожидается, что во время переговоров в Стамбуле, 2 июня, стороны обсудят то, как должна закончиться полномасштабная война.

Начало второго раунда переговоров между Украиной и Россией запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Во время переговоров Украина и Россия официально представят собственные меморандумы, в которых зафиксированы условия завершения войны.

Отметим, что Украина накануне уже передала России собственный документ. Зато Россия не сделала этого.

Ранее мы информировали, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым уже прибыла на переговоры в Стамбул.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения относительно готовности РФ к конструктивным переговорам.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Переговоры Украины и РФ и операция Паутина — эфир Ранок.LIVE

31 мая
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