Перемовини України та Росії в Стамбулі — пряма трансляція

У понеділок, 2 червня, відбудеться другий раунд переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. Делегації України, Росії та Туреччини вже прибули до палацу Чираган, де й відбуватиметься зустріч.

Про це інформують Новини.LIVE.

Переговори України та РФ — пряма трансляція

Очікується, що під час переговорів у Стамбулі, 2 червня, сторони обговорять те, як має закінчитися повномасштабна війна.

Початок другого раунду переговорів між Україною та Росією запланований на 13:00 за київським часом.

Під час перемовин Україна та Росія офіційно представлять власні меморандуми, у яких зафіксовані умови завершення війни.

Зазначимо, що Україна напередодні вже передала Росії власний документ. Натомість Росія не зробила цього.

Раніше ми інформували, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вже прибула на переговори до Стамбулу.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський висловив сумніви щодо готовності РФ до конструктивних перемовин.