Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Перемовини України та Росії в Стамбулі — пряма трансляція arrow
Перемовини України та Росії в Стамбулі — пряма трансляція

Перемовини України та Росії в Стамбулі — пряма трансляція

02 червня 2025 р. 13:31

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Перемовини України та Росії в Стамбулі — пряма трансляція

Text

Нові переговори у Стамбулі — ефір День.LIVE

Text

Зеленський та Рютте на саміті про війну в Україні — трансляція

Text

Переговори України та РФ й операція Павутина — ефір Ранок.LIVE

31 травня 2025
Text

Бабуся з Харкова, якій Росія знищила дім, звернулася до Путіна

30 травня 2025
Text

Трамп та Маск проводять спільну пресконференцію — прямий ефір

Text

Байден вийшов із важливими заявами — прямий ефір

Text

Україна чекатиме на Росію у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

Text

Сигнал РФ від США та другий раунд переговорів — ефір День.LIVE

Text

ЄС хоче швидше інтегрувати Україну — ефір Ранок.LIVE

Text

13:31 Перемовини України та Росії в Стамбулі — пряма трансляція

Text

13:10 Нові переговори у Стамбулі — ефір День.LIVE

Text

12:26 Зеленський та Рютте на саміті про війну в Україні — трансляція

Text

08:00 Переговори України та РФ й операція Павутина — ефір Ранок.LIVE

31 травня 2025
Text

18:40 Бабуся з Харкова, якій Росія знищила дім, звернулася до Путіна

У понеділок, 2 червня, відбудеться другий раунд переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. Делегації України, Росії та Туреччини вже прибули до палацу Чираган, де й відбуватиметься зустріч.

Про це інформують Новини.LIVE.

Переговори України та РФ — пряма трансляція

Очікується, що під час переговорів у Стамбулі, 2 червня, сторони обговорять те, як має закінчитися повномасштабна війна. 

Початок другого раунду переговорів між Україною та Росією запланований на 13:00 за київським часом.

Під час перемовин Україна та Росія офіційно представлять власні меморандуми, у яких зафіксовані умови завершення війни.

Зазначимо, що Україна напередодні вже передала Росії власний документ. Натомість Росія не зробила цього.

Раніше ми інформували, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вже прибула на переговори до Стамбулу. 

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський висловив сумніви щодо готовності РФ до конструктивних перемовин.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:37 Садовий поділився пікантними подробицями особистого життя — відео

14:35 Пільги на комуналку УБД — за яких обставин можна втратити знижку

14:30 Нові вимоги в трудових відносинах — що пропонують змінити

14:22 В Одесі закриється один із бюветів — у чому причина

14:16 Перемовини України та РФ — яка наразі обстановка в Стамбулі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:13 Закупала термометри "із націнкою" — викрито експосадовицю у Києві

14:07 YouTube тестує функцію рейтингу глядачів під час трансляцій

14:00 Умєров зустрівся з главою МЗС Туреччини в Стамбулі

13:59 Після задухи буде сюрприз — прогноз погоди у Харкові на завтра

13:53 У Луцьку сталася аварія — загинуло подружжя, травмовані діти

14:37 Садовий поділився пікантними подробицями особистого життя — відео

14:35 Пільги на комуналку УБД — за яких обставин можна втратити знижку

14:30 Нові вимоги в трудових відносинах — що пропонують змінити

14:22 В Одесі закриється один із бюветів — у чому причина

14:16 Перемовини України та РФ — яка наразі обстановка в Стамбулі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:13 Закупала термометри "із націнкою" — викрито експосадовицю у Києві

14:07 YouTube тестує функцію рейтингу глядачів під час трансляцій

14:00 Умєров зустрівся з главою МЗС Туреччини в Стамбулі

13:59 Після задухи буде сюрприз — прогноз погоди у Харкові на завтра

13:53 У Луцьку сталася аварія — загинуло подружжя, травмовані діти

10:22 Відпочинок під час війни — що планують одесити

29 травня

22:32 Фрукти й овочі дешевшають — актуальні ціни на одеському ринку

28 травня

19:46 Літо в Одесі 2025 — чи безпечно їхати на відпочинок до моря

27 травня

22:33 Мовні конфлікти в Одесі — як їх можна вирішити

23 травня

19:43 Правила війни змінилися — море більше не належить росіянам

22 травня

19:46 Горох, черешня та полуниця — ціни на одеському Новому базарі

21 травня

22:33 Туристична Одеса — наскільки місто готове до курортного сезону

19:43 Шість років Зеленський при владі — чим він запам'ятався одеситам

20 травня

19:44 В Одесі подорожчали овочі та фрукти — як це вплинуло на людей

19 травня

20:21 День заснування Одеси — нова дата в історії міста

Text

13:31 Перемовини України та Росії в Стамбулі — пряма трансляція

Text

13:10 Нові переговори у Стамбулі — ефір День.LIVE

Text

12:26 Зеленський та Рютте на саміті про війну в Україні — трансляція

Text

08:00 Переговори України та РФ й операція Павутина — ефір Ранок.LIVE

31 травня
Text

18:40 Бабуся з Харкова, якій Росія знищила дім, звернулася до Путіна