Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

Дональд Трамп отмечает свою победу на выборах в США. Тем временем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия пытается вытеснить украинские войска из Курской области.

Об этом и не только ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус поговорят в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 7 ноября

Приглашенные гости эфира:

Владислав Селезнев, военный эксперт

Руслан Рохов, политтехнолог

Волощенко Петр, политический обозреватель

Андрей Еременко, социолог

Тарас Семенюк, эксперт-международник

Иван Усс, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований

Николай Маломуж, глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг.

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, пока Трамп отмечает победу, ему грозит тюремный срок. Против новоизбранного президента США возбудили пять уголовных дел.

Также напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался по ситуации в Курской области.