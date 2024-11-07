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Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2024 г. 8:00

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08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
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22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

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21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

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19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

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18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

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18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

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18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

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13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

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12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

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08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
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22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

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13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

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12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Дональд Трамп отмечает свою победу на выборах в США. Тем временем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия пытается вытеснить украинские войска из Курской области.

Об этом и не только ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус поговорят в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 7 ноября

Приглашенные гости эфира:

  • Владислав Селезнев, военный эксперт
  • Руслан Рохов, политтехнолог
  • Волощенко Петр, политический обозреватель
  • Андрей Еременко, социолог
  • Тарас Семенюк, эксперт-международник
  • Иван Усс, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований
  • Николай Маломуж, глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг.

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, пока Трамп отмечает победу, ему грозит тюремный срок. Против новоизбранного президента США возбудили пять уголовных дел.

Также напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался по ситуации в Курской области.

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08:23 Ночная атака россиян на Одессу — есть пострадавший, фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:08 В Киеве "Шахед" попал возле дома и медицинского центра — фото

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