Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

Дональд Трамп отмечает свою победу на выборах в США. Тем временем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия пытается вытеснить украинские войска из Курской области.
Об этом и не только ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус поговорят в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 7 ноября
Приглашенные гости эфира:
- Владислав Селезнев, военный эксперт
- Руслан Рохов, политтехнолог
- Волощенко Петр, политический обозреватель
- Андрей Еременко, социолог
- Тарас Семенюк, эксперт-международник
- Иван Усс, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований
- Николай Маломуж, глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг.
В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.
Напомним, пока Трамп отмечает победу, ему грозит тюремный срок. Против новоизбранного президента США возбудили пять уголовных дел.
Также напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался по ситуации в Курской области.