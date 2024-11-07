Перемога Трампа та бойові дії на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Дональд Трамп святкує свою перемогу на виборах в США. Тим часом Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія намагається витіснити українські війська з Курської області.

Про це і не тільки ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус поговорять в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00

Ефір Ранок.LIVE 7 листопада

Запрошені гості ефіру:

Владислав Селезньов, військовий експерт

Руслан Рохов, політтехнолог

Волощенко Петро, політичний оглядач

Андрій Єременко, соціолог

Тарас Семенюк, експерт-міжнародник

Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень

Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр.

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, поки Трамп святкує перемогу, йому загрожує тюремний термін. Проти новообраного президента США порушили п'ять кримінальних справ.

Також нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прозвітував щодо ситуації в Курській області.