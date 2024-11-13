Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Французские СМИ активно обсуждают победу Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах, в частности, как это повлияет на Украину. Мнения французских чиновников разделились.

Об этом сообщила специальная корреспондентка Новини.LIVE Валерия Рождественская в эфире Вечір.LIVE в среду, 13 ноября.

Ситуация во Франции после выборов США

Корреспондент заявила, что сейчас французское медиапространство перенасыщено обсуждением победы Трампа на выборах президента США, в частности в контексте Украины.

По ее словам, заявления политиков Франции различаются, например, Эммануэль Макрон отметил, что Трамп был избран американцами, чтобы защищать американские интересы. А также, что перед европейцами стоит вопрос, готовы ли они защищать свои интересы.

Также президент Франции во время одной из речей отметил, что для безопасности французских граждан нужна сильная Украина, сильная Европа и сильный Альянс.

Полковник, доктор политических наук Пер ди Йонга в свою очередь назвал Украину фундаментально коррумпированной страной, отметив, что трудно быть уверенным, что миллиарды, которые получает страна, идут в "правильный карман".

Также корреспондент поделилась последними событиями Франции, поэтому смотрите детали о том:

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как во Франции 11 ноября отмечали День перемирия Armistice 1918.

Напомним, что Франция и Великобритания активно работают над тем, чтобы расширить возможности Украины на поле боя. Речь идет о том, чтобы США дали разрешение избивать дальнобойное оружие по территории РФ.

Также мы писали о том, что Британия и Франция хотят помешать планам Дональда Трампа по сокращению помощи Украине.