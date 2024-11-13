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Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

13 ноября 2024 г. 23:29

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23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

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23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

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21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

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18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

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14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

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13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

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13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

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13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

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11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Французские СМИ активно обсуждают победу Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах, в частности, как это повлияет на Украину. Мнения французских чиновников разделились.

Об этом сообщила специальная корреспондентка Новини.LIVE Валерия Рождественская в эфире Вечір.LIVE в среду, 13 ноября.

Ситуация во Франции после выборов США

Корреспондент заявила, что сейчас французское медиапространство перенасыщено обсуждением победы Трампа на выборах президента США, в частности в контексте Украины.

По ее словам, заявления политиков Франции различаются, например, Эммануэль Макрон отметил, что Трамп был избран американцами, чтобы защищать американские интересы. А также, что перед европейцами стоит вопрос, готовы ли они защищать свои интересы.

Также президент Франции во время одной из речей отметил, что для безопасности французских граждан нужна сильная Украина, сильная Европа и сильный Альянс.

Полковник, доктор политических наук Пер ди Йонга в свою очередь назвал Украину фундаментально коррумпированной страной, отметив, что трудно быть уверенным, что миллиарды, которые получает страна, идут в "правильный карман".

Также корреспондент поделилась последними событиями Франции, поэтому смотрите детали о том:

  • каких традиций придерживались на украинско-французской свадьбе;
  • на следующей неделе украинские семьи во Франции могут потерять жилье после решения правительства уменьшить гранты, которые выплачиваются ассоциациями;
  • как во Франции 11 ноября отмечали День перемирия Armistice 1918.

Напомним, что Франция и Великобритания активно работают над тем, чтобы расширить возможности Украины на поле боя. Речь идет о том, чтобы США дали разрешение избивать дальнобойное оружие по территории РФ.

Также мы писали о том, что Британия и Франция хотят помешать планам Дональда Трампа по сокращению помощи Украине.

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