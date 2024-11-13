Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Французькі ЗМІ активно обговорюють перемогу Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах, зокрема те як це вплине на Україну. Думки французьких посадовців розділилися.

Про це повідомила спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Валерія Рождественська в ефірі Вечір.LIVE у середу, 13 листопада.

Ситуація у Франції після виборів США

Кореспондент заявила, що наразі французький медіапростір перенасичений обговоренням перемоги Трампа на виборах президента США, зокрема у контексті України.

За її словами, заяви політиків Франції різняться, наприклад, Еммануель Макрон зазначив, що Трамп був обраний американцями, щоб захищати американські інтереси. А також, що перед європейцями стоїть питання, чи готові вони захищати свої інтереси.

Також президент Франції під час однієї із промов наголосив на тому, що для безпеки французьких громадян потрібна сильна Україна, сильна Європа та сильний Альянс.

Полковник, доктор з політичних наук Пер ди Йонга у свою чергу назвав Україну фундаментально корумпованою країною, зазначивши, що важко бути впевненим, що мільярди, які отримує країна, йдуть у "правильну кишеню".

Також кореспондентка поділилася останніми подіями Франції, тож дивіться деталі про:

яких традицій дотримувалися на українсько-французькому весіллі;

наступного тижня українські родини у Франції можуть втратити житло після рішення уряду зменшити гранти, які виплачуються асоціаціями;

як у Франції 11 листопада відзначали День перемир'я Armistice 1918.

Нагадаємо, Франція та Велика Британія активно працюють над тим, щоб розширити можливості України на полі бою. Мова йде про те, щоб США дали дозвіл бити далекобійною зброєю по території РФ.

Також ми писали про те, що Британія та Франція хочуть завадити планам Дональда Трампа щодо скорочення допомоги Україні.