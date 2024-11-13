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Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

13 листопада 2024 р. 23:29

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23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

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23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

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21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

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16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

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14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

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13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

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Французькі ЗМІ активно обговорюють перемогу Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах, зокрема те як це вплине на Україну. Думки французьких посадовців розділилися.

Про це повідомила спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Валерія Рождественська в ефірі Вечір.LIVE у середу, 13 листопада.

Ситуація у Франції після виборів США

Кореспондент заявила, що наразі французький медіапростір перенасичений обговоренням перемоги Трампа на виборах президента США, зокрема у контексті України.

За її словами, заяви політиків Франції різняться, наприклад, Еммануель Макрон зазначив, що Трамп був обраний американцями, щоб захищати американські інтереси. А також, що перед європейцями стоїть питання, чи готові вони захищати свої інтереси.

Також президент Франції під час однієї із промов наголосив на тому, що для безпеки французьких громадян потрібна сильна Україна, сильна Європа та сильний Альянс.

Полковник, доктор з політичних наук Пер ди Йонга у свою чергу назвав Україну фундаментально корумпованою країною, зазначивши, що важко бути впевненим, що мільярди, які отримує країна, йдуть у "правильну кишеню".

Також кореспондентка поділилася останніми подіями Франції, тож дивіться деталі про:

  • яких традицій дотримувалися на українсько-французькому весіллі;
  • наступного тижня українські родини у Франції можуть втратити житло після рішення уряду зменшити гранти, які виплачуються асоціаціями;
  • як у Франції 11 листопада відзначали День перемир'я Armistice 1918.

Нагадаємо, Франція та Велика Британія активно працюють над тим, щоб розширити можливості України на полі бою. Мова йде про те, щоб США дали дозвіл бити далекобійною зброєю по території РФ.

Також ми писали про те, що Британія та Франція хочуть завадити планам Дональда Трампа щодо скорочення допомоги Україні. 

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00:10 Сибіга зустрівся Блінкеним — обговорили допомогу Україні

00:02 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

13 листопада 2024

23:59 Доцент вишу у Харкові "зливав" дані про ЗСУ — що вирішив суд

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