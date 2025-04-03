Перемирие с РФ и жесткий ответ Трампу — эфир День.LIVE

Сегодня в День.LIVE обсудим ответ ЕС на новые тарифы президента США Дональда Трампа. Также узнаем дату встречи "коалиции желающих" в Киеве.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Другие темы эфира:
- Глава Пентагона впервые проигнорирует "Рамштайн";
- Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике США;
- Украинская делегация в ближайшие дни посетит США;
- НАТО может сыграть ключевую роль в миротворческой миссии в Украине;
- У Трампа заявили, что Украина и Россия близки к полному прекращению огня;
- Путин не хочет даже частичного прекращения огня. Удары по энергетике Украины продолжаются;
- На фоне слухов о выборах Залужный ответил, собирается ли в президенты.
Гости сегодняшнего эфира:
- член Совета Национального банка Украины Василий Фурман;
- руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко;
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз;
- военкор The Insider, экс-заместитель министра информационной политики, экс-советник министра обороны Татьяна Попова;
- политолог Игорь Попов.
Напомним, президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин на все импортные товары.
Также мы писали, что в Вашингтоне состоялась встреча представителей США и РФ из-за войны в Украине.