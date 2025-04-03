Перемир'я з РФ та жорстка відповідь Трампу — ефір День.LIVE

Сьогодні в День.LIVE обговоримо відповідь ЄС на нові тарифи президента США Дональда Трампа. Також дізнаємося дату зустрічі "коаліції охочих" у Києві.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Інші теми ефіру:
- Глава Пентагону вперше проігнорує "Рамштайн";
- Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці США;
- Українська делегація найближчими днями відвідає США;
- НАТО може зіграти ключову роль у миротворчій місії в Україні;
- У Трампа заявили, що Україна та Росія близькі до повного припинення вогню;
- Путін не хоче навіть часткового припинення вогню. Удари по енергетиці України продовжуються;
- На тлі чуток про вибори Залужний відповів, чи збирається у президенти.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- член Ради Національного банку України Василь Фурман;
- керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;
- голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
- народна депутатка, членкиня Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз;
- воєнкор The Insider, ексзаступниця міністра інформаційної політики, ексрадниця міністра оборони Тетяна Попова;
- політолог Ігор Попов.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження мита на всі імпортні товари.
Також ми писали, що у Вашингтоні відбулася зустріч представників США та РФ через війну в Україні.