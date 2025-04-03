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Перемир'я з РФ та жорстка відповідь Трампу — ефір День.LIVE

Перемир'я з РФ та жорстка відповідь Трампу — ефір День.LIVE

03 квітня 2025 р. 13:12

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Сьогодні в День.LIVE обговоримо відповідь ЄС на нові тарифи президента США Дональда Трампа. Також дізнаємося дату зустрічі "коаліції охочих" у Києві.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру:

  • Глава Пентагону вперше проігнорує "Рамштайн";
  • Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці США;
  • Українська делегація найближчими днями відвідає США;
  • НАТО може зіграти ключову роль у миротворчій місії в Україні;
  • У Трампа заявили, що Україна та Росія близькі до повного припинення вогню;
  • Путін не хоче навіть часткового припинення вогню. Удари по енергетиці України продовжуються;
  • На тлі чуток про вибори Залужний відповів, чи збирається у президенти.  

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • член Ради Національного банку України Василь Фурман;
  • керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;
  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
  • народна депутатка, членкиня Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз;
  • воєнкор The Insider, ексзаступниця міністра інформаційної політики, ексрадниця міністра оборони Тетяна Попова;
  • політолог Ігор Попов.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження мита на всі імпортні товари.

Також ми писали, що у Вашингтоні відбулася зустріч представників США та РФ через війну в Україні.

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13:48 Веніславський заявив, що Росія готує наступ на Сумську область

13:41 У Києві працівники банку привласнили гроші небіжчика — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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