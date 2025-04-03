Перемир'я з РФ та жорстка відповідь Трампу — ефір День.LIVE

Сьогодні в День.LIVE обговоримо відповідь ЄС на нові тарифи президента США Дональда Трампа. Також дізнаємося дату зустрічі "коаліції охочих" у Києві.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру:

Глава Пентагону вперше проігнорує "Рамштайн";

Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці США;

Українська делегація найближчими днями відвідає США;

НАТО може зіграти ключову роль у миротворчій місії в Україні;

У Трампа заявили, що Україна та Росія близькі до повного припинення вогню;

Путін не хоче навіть часткового припинення вогню. Удари по енергетиці України продовжуються;

На тлі чуток про вибори Залужний відповів, чи збирається у президенти.

Гості сьогоднішнього ефіру:

член Ради Національного банку України Василь Фурман;

керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;

народна депутатка, членкиня Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз;

воєнкор The Insider, ексзаступниця міністра інформаційної політики, ексрадниця міністра оборони Тетяна Попова;

політолог Ігор Попов.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження мита на всі імпортні товари.

Також ми писали, що у Вашингтоні відбулася зустріч представників США та РФ через війну в Україні.