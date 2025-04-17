Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Переговоры с РФ и ответ Трампу — эфир Ранок.LIVE arrow
Переговоры с РФ и ответ Трампу — эфир Ранок.LIVE

Переговоры с РФ и ответ Трампу — эфир Ранок.LIVE

17 апреля 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Переговоры с РФ и ответ Трампу — эфир Ранок.LIVE

16 апреля 2025
Text

Кто станет новым секретарем Киевсовета — эфир Київський час

Text

РФ готовит удар, корейцы на границе с Украиной — эфир Вечір.LIVE

Text

Новые детали о соглашении по полезным ископаемым — эфир День.LIVE

Text

Белый дом продолжает оправдывать Путина — эфир Ранок.LIVE

15 апреля 2025
Text

Гордон раскрыл секреты Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

Экстренное обращение Макрона в Париже — эфир Новини.LIVE

Text

Как США снова спасают Россию — эфир Вечір.LIVE

Text

США хотят прекратить финансирование ООН и НАТО — эфир День.LIVE

Text

Трамп зол из-за войны, Германия готовит Taurus — эфир Ранок.LIVE

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о предстоящем визите госсекретаря США Марка Рубио и спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа во Францию для переговоров по Украине. Также узнаем о главном условии переговоров с РФ.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

  • старший лейтенант ВСУ, председатель Гражданской лиги Украина-НАТО Сергей Джерж;
  • оператор БпЛА, старший солдат Отдельного бататальона Охраны и обслуживания ВСУ Амбако "Кобра" Созиашвили;
  • руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко;
  • народный депутат, член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
  • директор Украинского парламентского института Игорь Когут;
  • социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии Дмитрий Громаков;
  • руководитель службы роботизированных систем батальона "Вовки да Вінчі" 59 ОШБ Александр Ябчанка;
  • народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета Иван Крулько.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назвал предпосылки для достижения мира.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на недавнюю критику 46 лидера США Джо Байдена. Так, американский лидер назвал Байдена "худшим президентом в истории США".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:29 Что делать, если вы в розыске ТЦК — юристы дали алгоритм действий

08:15 Как изменить границу с соседом и не потерять землю

08:14 США нанесли мощные авиаудары по объектам хуситов в Йемене

08:10 В Николаеве прогремел взрыв

Text

08:00 Переговоры с РФ и ответ Трампу — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Украинцы могут получить 10,8 тыс. грн от WFP — детали

07:56 В РФ БпЛА атаковали бригаду, которая причастна к атакам по Сумам

07:46 Атака БпЛА на Днепр — количество погибших возросло

07:15 Размер минимальных зарплат в Европе — на каком месте Украина

07:01 В ПриватБанке назвали выгоды для пенсионеров — что нужно знать

08:29 Что делать, если вы в розыске ТЦК — юристы дали алгоритм действий

08:15 Как изменить границу с соседом и не потерять землю

08:14 США нанесли мощные авиаудары по объектам хуситов в Йемене

08:10 В Николаеве прогремел взрыв

08:00 Украинцы могут получить 10,8 тыс. грн от WFP — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:56 В РФ БпЛА атаковали бригаду, которая причастна к атакам по Сумам

07:46 Атака БпЛА на Днепр — количество погибших возросло

07:15 Размер минимальных зарплат в Европе — на каком месте Украина

07:01 В ПриватБанке назвали выгоды для пенсионеров — что нужно знать

06:59 ЕС не хочет отказываться от газа из РФ — чего опасаются европейцы

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона