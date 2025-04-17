Переговоры с РФ и ответ Трампу — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о предстоящем визите госсекретаря США Марка Рубио и спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа во Францию для переговоров по Украине. Также узнаем о главном условии переговоров с РФ.

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Гости сегодняшнего эфира:

старший лейтенант ВСУ, председатель Гражданской лиги Украина-НАТО Сергей Джерж;

оператор БпЛА, старший солдат Отдельного бататальона Охраны и обслуживания ВСУ Амбако "Кобра" Созиашвили;

руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко;

народный депутат, член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;

директор Украинского парламентского института Игорь Когут;

социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии Дмитрий Громаков;

руководитель службы роботизированных систем батальона "Вовки да Вінчі" 59 ОШБ Александр Ябчанка;

народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета Иван Крулько.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назвал предпосылки для достижения мира.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на недавнюю критику 46 лидера США Джо Байдена. Так, американский лидер назвал Байдена "худшим президентом в истории США".