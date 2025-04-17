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Переговори з РФ та відповідь Трампу — ефір Ранок.LIVE

Переговори з РФ та відповідь Трампу — ефір Ранок.LIVE

17 квітня 2025 р. 08:00

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про майбутній візит держсекретаря США Марка Рубіо та спецпосланця президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Франції для переговорів щодо України. Також дізнаємося про головну умову переговорів з РФ. 

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • старший лейтенант ЗСУ, голова Громадянської ліги Україна-НАТО Сергій Джерж;
  • оператор БпЛА, старший солдат Окремого бататальону Охорони й обслуговування ЗСУ Амбако "Кобра" Созіашвілі;
  • керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;
  • народний депутат, член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;
  • директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;
  • соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії Дмитро Громаков;
  • керівник служби роботизованих систем батальйону "Вовки да Вінчі" 59 ОШБ Олександр Ябчанка;
  • народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету Іван Крулько.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський назвав передумови для досягнення миру.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на нещодавню критику 46 лідера США Джо Байдена. Відтак, американський лідер назвав Байдена "найгіршим президентом в історії США".  

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08:29 Що робити, якщо вас розшукує ТЦК — юристи дали алгоритм дій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:15 Як змінити межу із сусідом і не втратити землю

08:14 США завдали потужних авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона