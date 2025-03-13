Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим визит делегации США в Россию. Также узнаем, какие территории контролируют ВСУ в Курской области. Кроме того, поговорим о запрете русского языка в образовании.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Гости сегодняшнего эфира
- военный аналитик Денис Попович;
- международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
- политолог Ростислав Балабан;
- военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
- народный депутат от партии "Слуга народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский;
- кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
- доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;
- заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука
- спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник.
Ранее мы писали, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву.
Также мы сообщали, что в пригороде города Суджа Курской области России продолжаются активные бои.