Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим визит делегации США в Россию. Также узнаем, какие территории контролируют ВСУ в Курской области. Кроме того, поговорим о запрете русского языка в образовании.

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Гости сегодняшнего эфира

военный аналитик Денис Попович;

международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;

политолог Ростислав Балабан;

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

народный депутат от партии "Слуга народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;

заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука

спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник.

Ранее мы писали, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву.

Также мы сообщали, что в пригороде города Суджа Курской области России продолжаются активные бои.