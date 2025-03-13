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Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025 г. 8:00

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08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

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17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

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15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

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13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

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08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025
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21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

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17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

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08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

Text

15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

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08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025
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21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

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17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим визит делегации США в Россию. Также узнаем, какие территории контролируют ВСУ в Курской области. Кроме того, поговорим о запрете русского языка в образовании.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира

  • военный аналитик Денис Попович;
  • международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
  • политолог Ростислав Балабан;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • народный депутат от партии "Слуга народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;
  • заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука
  • спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник.

Ранее мы писали, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву.

Также мы сообщали, что в пригороде города Суджа Курской области России продолжаются активные бои.

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08:00 Денежная помощь в 60 тыс. грн — где доступны выплаты для молодежи

07:44 Какие мосты в Киеве будут работать во время тревоги — перечень

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:34 Шубы Суркиса, пьянство Милевского и другие скандалы в Динамо

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