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Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

13 березня 2025 р. 08:00

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08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2025
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19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

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18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

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17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

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15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

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13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

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08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

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21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

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17:50 Деталі перемовин у Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

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08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2025
Text

19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

Text

18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

Text

15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2025
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21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

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17:50 Деталі перемовин у Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо візит делегації США до Росії. Також дізнаємось, які території контролюють ЗСУ у Курській області. Крім того, поговоримо про заборона російської мови в освіті.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру

  • військовий аналітик Денис Попович;
  • міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
  • політолог Ростислав Балабан;
  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • народний депутат від партії "Слуга народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський;
  • заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в 2016-2019 роках Георгій Тука
  • речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

Раніше ми писали, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідає Москву.

Також ми повідомляли, що у передмісті міста Суджа Курської області Росії тривають активні бої.

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08:50 Нафтогаз уточнив важливий нюанс в оплаті — стосується всіх

08:48 Перший в Україні — у метро Києва зводять двоповерховий тунель

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:48 Гренландія хоче незалежності — що новий прем'єр відповів Трампу

08:20 Атака на Дніпропетровщину — в УЗ попередили про затримку поїздів

08:18 Дніпропетровщину масовано атакували БпЛА — що відомо про наслідки

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