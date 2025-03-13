Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо візит делегації США до Росії. Також дізнаємось, які території контролюють ЗСУ у Курській області. Крім того, поговоримо про заборона російської мови в освіті.
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Гості сьогоднішнього ефіру
- військовий аналітик Денис Попович;
- міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
- політолог Ростислав Балабан;
- військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- народний депутат від партії "Слуга народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб Віталій Войцехівський;
- кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
- доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський;
- заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в 2016-2019 роках Георгій Тука
- речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.
Раніше ми писали, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідає Москву.
Також ми повідомляли, що у передмісті міста Суджа Курської області Росії тривають активні бої.