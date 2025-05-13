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Переговоры в Стамбуле и условия Трампа — эфир Вечір.LIVE

Переговоры в Стамбуле и условия Трампа — эфир Вечір.LIVE

13 мая 2025 г. 17:50

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Старший советник Белого дома Стив Уиткофф заявил, что США могут отказаться от дальнейшего участия в переговорах по прекращению войны в Украине. В то же время президент Украины Владимир Зеленский не будет встречаться ни с одним представителем РФ в Стамбуле, кроме российского диктатора Владимира Путина.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 13 мая.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач;
  • Народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • Сооснователь Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
  • Юрист, политический аналитик Андрей Вигиринский;
  • Управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

  • Отказ Путина от переговоров в Стамбуле будет означать отказ России от мира, - Ермак;
  • Зеленский не будет встречаться ни с одним представителем РФ в Стамбуле, кроме Путина, - Подоляк;
  • Представители Трампа Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул для присутствия на переговорах России и Украины, - Reuters;
  • Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс ради соглашения о недрах с США.

Напомним, что аналитики Института изучения войны проанализировали, приедет ли Путин на переговоры с Зеленским в Стамбул.

В то же время Зеленский заявил, что если Путин прилетит в Стамбул, а не в Анкару, то они с президентом Тайипом Эрдоганом также прибудут туда.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:56 Вспышка гепатита А в Киеве — есть ли угроза для других регионов

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Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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