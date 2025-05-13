Переговори в Стамбулі та умови Трампа — ефір Вечір.LIVE

Старший радник Білого дому Стів Віткофф заявив, що США можуть відмовитися від подальшої участі в переговорах щодо припинення війни в Україні. Водночас президент України Володимир Зеленський не зустрічатиметься з жодним представником РФ у Стамбулі, окрім російського диктатора Володимира Путіна.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 13 травня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Доктор економічних наук, засновник і голова групи компаній Advanter Group Андрій Длігач;

Народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

Співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;

Юрист, політичний аналітик Андрій Вігірінський;

Керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

Відмова Путіна від переговорів у Стамбулі означатиме відмову Росії від миру, — Єрмак;

Зеленський не зустрічатиметься з жодним представником РФ у Стамбулі, окрім Путіна, — Подоляк;

Представники Трампа Віткофф та Келлог вирушать до Стамбула для присутності на переговорах Росії та України, — Reuters;

Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу заради угоди про надра з США.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, чи приїде Путін на переговори із Зеленським в Стамбул.

Водночас Зеленський заявив, якщо Путін прилетить у Стамбул, а не в Анкару, то вони з президентом Таїпом Ердоганом також прибудуть туди.