Переговоры в Париже и громкое дело в Киеве — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политолог Олег Саакян, основатель компании TURBO ZNO Илья Литун, военный Владимир Омелян, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко и кандидат юридических наук Геннадий Дубов. В частности, они обсудят, что украинская делегация прибыла на переговоры в Париж.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют вручение подозрения заместителю главы КГГА. Речь идет о Владимире Прокопиве.

Кроме того, они отреагируют на создание десяти военных администраций на оккупированной части Донецкой области.

Среди других тем:

Не будьте как Трамп: Украина пытается избежать торговой войны с ЕС, — Politico.

Трамп продлил на год запрет на прием в американских портах судов из России.

В ОП отреагировали на заявление Трампа о продаже оружия Украине.

Подготовка соглашения о полезных ископаемых идет "хорошим темпом", — МИД.

Залужный ответил, почему Украина продолжает воевать, несмотря на позицию некоторых партнеров.

Напомним, 17 апреля руководитель ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Париж, чтобы встретиться с представителями государств Коалиции желающих.

Ранее правоохранители объявили подозрение заместителю главы КГГА Владимиру Прокопиву, которого обвиняют в помощи уклонистам.