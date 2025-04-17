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Переговори в Парижі та гучна справа у Києві — ефір День.LIVE

Переговори в Парижі та гучна справа у Києві — ефір День.LIVE

17 квітня 2025 р. 13:06

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Гостями ефіру День.LIVE стали політолог Олег Саакян, засновник компанії TURBO ZNO Ілля Літун, військовий Володимир Омелян, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, заслужений юрист України Володимир Пилипенко та кандидат юридичних наук Геннадій Дубов. Зокрема, вони обговорять, що українська делегація прибула на переговори в Париж.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують вручення підозри заступнику голови КМДА. Йдеться про Володимира Прокопіва. 

Крім того, вони відреагують на створення десяти військових адміністрацій на окупованій частині Донецької області.

Серед інших тем: 

  • Не будьте як Трамп: Україна намагається уникнути торгової війни з ЄС, — Politico.
  • Трамп продовжив на рік заборону на приймання в американських портах суден з Росії.
  • В ОП відреагували на заяву Трампа щодо продажу зброї Україні.
  • Підготовка угоди про корисні копалини йде "хорошим темпом", — МЗС.
  • Залужний відповів, чому Україна продовжує воювати, попри позицію деяких партнерів.

Нагадаємо, 17 квітня керівник ОП Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Парижа, аби зустрітися з представниками держав Коаліції охочих.

Раніше правоохоронці оголосили підозру заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву, якого звинувачують в допомозі ухилянтам.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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