Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE узнаем последние новости о переговорах Украины с США. Обсудим встречу Президента Украины Владимира Зеленского с принцем Саудовской Аравии. Также поговорим о ситуации в Курской области РФ.
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Гости сегодняшнего эфира
- глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах Николай Маломуж;
- президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001-2002 годах Анатолий Кинах;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- политолог-международник Вера Константинова;
- эксперт по нацбезопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко;
- народный депутат, член комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
- начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников.
Напомним, 10 марта Президент Украины Владимир Зеленский с делегацией прибыл в Саудовскую Аравию. Во время переговоров с США, которые состоятся 11 марта, украинская сторона будет предлагать установление режима тишины на море и запрет на дальнобойные удары.