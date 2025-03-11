Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE узнаем последние новости о переговорах Украины с США. Обсудим встречу Президента Украины Владимира Зеленского с принцем Саудовской Аравии. Также поговорим о ситуации в Курской области РФ.

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Гости сегодняшнего эфира

глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах Николай Маломуж;

президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001-2002 годах Анатолий Кинах;

политтехнолог Руслан Рохов;

политолог-международник Вера Константинова;

эксперт по нацбезопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко;

народный депутат, член комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников.

Напомним, 10 марта Президент Украины Владимир Зеленский с делегацией прибыл в Саудовскую Аравию. Во время переговоров с США, которые состоятся 11 марта, украинская сторона будет предлагать установление режима тишины на море и запрет на дальнобойные удары.