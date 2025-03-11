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Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025 г. 8:00

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
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22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
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22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

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18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

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17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

Text

17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

Text

15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

Text

13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
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22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
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22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

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18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

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17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE узнаем последние новости о переговорах Украины с США. Обсудим встречу Президента Украины Владимира Зеленского с принцем Саудовской Аравии. Также поговорим о ситуации в Курской области РФ.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира

  • глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах Николай Маломуж;
  • президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001-2002 годах Анатолий Кинах;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • политолог-международник Вера Константинова;
  • эксперт по нацбезопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко;
  • народный депутат, член комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников.

Напомним, 10 марта Президент Украины Владимир Зеленский с делегацией прибыл в Саудовскую Аравию. Во время переговоров с США, которые состоятся 11 марта, украинская сторона будет предлагать установление режима тишины на море и запрет на дальнобойные удары.

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07:43 Зеленский договорился об инвестициях с Саудовской Аравией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Штрафы от ТЦК с начала года не оплатили почти 10 тысяч человек

07:21 Когда выплаты раненым воинам в ВСУ продолжаются после больницы

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

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