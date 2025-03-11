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Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2025 р. 08:00

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08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
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21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

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17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

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15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

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13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

9 березня 2025
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22:47 У Канаді оголосять нового прем'єра — пряма трансляція

7 березня 2025
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22:44 Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

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18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

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17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

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08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
Text

21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

Text

17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

Text

15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

Text

13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

9 березня 2025
Text

22:47 У Канаді оголосять нового прем'єра — пряма трансляція

7 березня 2025
Text

22:44 Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

Text

18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

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17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE дізнаємося останні новини про переговори України зі США. Обговоримо зустріч Президента України Володимира Зеленського з принцом Саудівської Аравії. Також поговоримо про ситуацію у Курській області РФ.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру

  • голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках Микола Маломуж;
  • президент Українського союзу промисловців і підприємців, премʼєр-міністр України у 2001-2002 роках Анатолій Кінах;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • політологиня-міжнародниця Віра Константинова;
  • експерт з нацбезпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко; 
  • народний депутат, член комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Нагадаємо, 10 березня Президент України Володимир Зеленський із делегацією прибув у Саудівську Аравію. Під час переговорів з США, які відбудуться 11 березня, українська сторона пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари. 

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08:46 Генштаб ЗСУ показав карту наступу росіян на фронті

08:39 Сили ППО збили балістичну ракету — чим ще атакували росіяни уночі

08:29 "Контракт 18-24" — які посади найпопулярніші серед новобранців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:28 В ISW пояснили, як РФ використовує заяви Трампа

08:25 Маск заявив, що кібератака на соцмережу Х пов'язана з Україною

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17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

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