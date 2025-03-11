Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE дізнаємося останні новини про переговори України зі США. Обговоримо зустріч Президента України Володимира Зеленського з принцом Саудівської Аравії. Також поговоримо про ситуацію у Курській області РФ.

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Гості сьогоднішнього ефіру

голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках Микола Маломуж;

президент Українського союзу промисловців і підприємців, премʼєр-міністр України у 2001-2002 роках Анатолій Кінах;

політтехнолог Руслан Рохов;

політологиня-міжнародниця Віра Константинова;

експерт з нацбезпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко;

народний депутат, член комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Нагадаємо, 10 березня Президент України Володимир Зеленський із делегацією прибув у Саудівську Аравію. Під час переговорів з США, які відбудуться 11 березня, українська сторона пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари.