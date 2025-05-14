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Переговоры Украины и России на грани срыва — эфир Ранок.LIVE

Переговоры Украины и России на грани срыва — эфир Ранок.LIVE

14 мая 2025 г. 8:00

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Россия начала атаковать Украину новыми реактивными "Шахедами", которые способны летать со скоростью до 700 км/ч. Между тем неизвестно, состоятся ли переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 14 мая

ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год. Между тем на рынке произошел обвал российского экспорта на фоне падения цен на нефть.

В Украине также планируют ввести базу данных потребления газа, а эксперты объяснили при каких условиях могут вернуться отключения света.

Также ведущие с приглашенными экспертами обсудят о намерениях МОН, которое предупреждает о массовом отчислении студентов-мужчин. Узнайте, какие условия предусмотрены для поступающих с временно оккупированных территорий.

Эксперты объяснят, каким образом новый законопроект Кабмина предусматривает дополнительные 200 млрд грн на нужды обороны и почему соглашение о недрах с США не даст мгновенных результатов.

Кроме того, узнайте, что известно о планах проведения переговоров в Стамбуле, кто войдет в украинские и российские делегации.

А еще услышите прогноз, каким будет лето в Украине, какие регионы могут накрыть сильные ураганы и ждать ли заморозков.

Гости прямого эфира:

  • Богдан Долинце, авиаэксперт;
  • Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, профессор Национального университета "Киево-Могилянская Академия"
  • Юлия Гришина, заместитель председателя фракции, председатель подкомитета по вопросам высшего образования;
  • Владимир Крейденко, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Владимир Омелян, экс-военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.);
  • Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;
  • Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.)
  • Светлана Аксенова, ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни населения НАН Украины;
  • Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил свой оптимизм относительно потенциальных переговоров в Стамбуле.

Между тем Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запланированную встречу с Путиным.

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08:03 Новый символ роскоши — как изменились цены на сливочное масло

08:00 Денежная помощь от NRС — кто из украинцев получит 10,8 тыс. грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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