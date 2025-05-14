Переговори України та Росії на межі зриву — ефір Ранок.LIVE

Росія почала атакувати Україну новими реактивними "Шахедами", які здатні літати зі швидкістю до 700 км/год. Тим часом невідомо, чи відбудуться переговори в Стамбулі між Україною та Росією.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 14 травня

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік. Тим часом на ринку стався обвал російського експорту на фоні падіння цін на нафту.

В Україні також планують запровадити базу даних споживання газу, а експерти пояснили, за яких умов можуть повернутися відключення світла.

Також ведучі із запрошеними експертами обговорять про наміри МОН, яке попереджає про масове відрахування студентів-чоловіків. Дізнайтеся, які умови передбачені для вступників з тимчасово окупованих територій.

Експерти пояснять, яким чином новий законопроєкт Кабміну передбачає додаткові 200 млрд грн на потреби оборони та чому угода про надра зі США не дасть миттєвих результатів.

Крім того, дізнайтеся, що відомо про плани проведення переговорів в Стамбулі, хто увійде в українські та російські делегації.

А ще почуйте прогноз, яким буде літо в Україні, які регіони можуть накрити сильні буревії та чи чекати на заморозки.

Гості прямого ефіру:

Богдан Долінце, авіаексперт;

Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, професор Національного університету "Києво-Могилянська Академія"

Юлія Гришина, заступниця голови фракції, голова підкомітету з питань вищої освіти;

Володимир Крейденко, народний депутат України від партії "Слуга Народу", Комітет з питань транспорту та інфраструктури;

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Володимир Омелян, ексвійськовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.);

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Олексій Кучеренко, народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.);

Світлана Аксьонова, провідний науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя населення НАН України;

Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив свій оптимізм щодо потенційних переговорів в Стамбулі.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський прокоментував заплановану зустріч з Путіним.