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Переговоры Украины и РФ и операция Паутина — эфир Ранок.LIVE

Переговоры Украины и РФ и операция Паутина — эфир Ранок.LIVE

2 июня 2025 г. 8:00

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В понедельник, 2 июня, стартует второй раунд переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Также СБУ раскрыла подробности масштабной спецоперации "Паутинка" по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков. 

Об этом и не только смотрите в прямом эфире Ранок.LIVE на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Горячие темы обсудим вместе с нашими приглашенными экспертами:

  • спикером Украинской добровольческой армии Сергеем Братчуком,
  • начальником пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд) Иваном Шевцовым,
  • генерал-майором запаса СБУ, заместителем председателя СБУ (2014-2015) Виктором Ягуном,
  • исполнительным директором украинско-гельсинского союза по правам человека Александром Павличенко,
  • членом комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярославом Куцем,
  • председателем правления Центра стратегических исследований Павлом Жовниренко,
  • директором по адвокации в энергетическом секторе Международного центра Украинской победы (ICUV), народным депутатом 8 созыва Викторией Войцицкой,
  • председателем Комитета экономистов Украины Андреем Новаком.

Напомним, что переговоры Украины и РФ в Стамбуле запланированы на 13:00 2 июня. Главой украинской делегации назначен министр обороны Рустем Умеров. Также известно, какие предложения Украина выдвинет России.

Добавим, что в воскресенье, 1 июня, СБУ провела масштабную спецоперацию "Паутина". Были атакованы четыре аэродрома РФ (в то же время российские СМИ пишут о пяти) и уничтожены десятки стратегических бомбардировщиков. Возглавил операцию глава СБУ Василий Малюк.

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