Переговори України та РФ й операція Павутина — ефір Ранок.LIVE

У понеділок, 2 червня, стартує другий раунд переговорів між Україною та Росією в Стамбулі. Також СБУ розкрила подробиці масштабної спецоперації "Павутинка" зі знищення російських стратегічних бомбардувальників.

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Ефір Ранок.LIVE

Гарячі теми обговоримо разом із нашими запрошеними експертами:

речником Української добровольчої армії Сергієм Братчуком,

начальником пресслужби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін) Іваном Шевцовим,

генерал-майором запасу СБУ, заступником голови СБУ (2014-2015) Віктором Ягуном,

виконавчим директором українсько-гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком,

членом комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярославом Куцем,

головою правління Центру стратегічних досліджень Павлом Жовніренком,

директоркою з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру Української перемоги (ICUV), народною депутаткою 8 скликання Вікторією Войціцькою,

головою Комітету економістів України Андрієм Новаком.

Нагадаємо, що переговори України та РФ у Стамбулі заплановані на 13:00 2 червня. Очільником української делегації призначено міністра оборони Рустема Умєрова. Також відомо, які пропозиції Україна висуне Росії.

Додамо, що в неділю, 1 червня, СБУ провела масштабну спецоперацію "Павутина". Були атаковані чотири аеродроми РФ (водночас російські ЗМІ пишуть про п'ять) та знищено десятки стратегічних бомбардувальників. Очолив операцію голова СБУ Василь Малюк.