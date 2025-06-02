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Переговори України та РФ й операція Павутина — ефір Ранок.LIVE

Переговори України та РФ й операція Павутина — ефір Ранок.LIVE

02 червня 2025 р. 08:00

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17:50 Україна чекатиме на Росію у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

У понеділок, 2 червня, стартує другий раунд переговорів між Україною та Росією в Стамбулі. Також СБУ розкрила подробиці масштабної спецоперації "Павутинка" зі знищення російських стратегічних бомбардувальників.

Про це та не тільки дивіться в прямому ефірі Ранок.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 

Гарячі теми обговоримо разом із нашими запрошеними експертами:

  • речником Української добровольчої армії Сергієм Братчуком,
  • начальником пресслужби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін) Іваном Шевцовим,
  • генерал-майором запасу СБУ, заступником голови СБУ (2014-2015) Віктором Ягуном,
  • виконавчим директором українсько-гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком,
  • членом комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярославом Куцем,
  • головою правління Центру стратегічних досліджень Павлом Жовніренком,
  • директоркою з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру Української перемоги (ICUV), народною депутаткою 8 скликання Вікторією Войціцькою,
  • головою Комітету економістів України Андрієм Новаком.

Нагадаємо, що переговори України та РФ у Стамбулі заплановані на 13:00 2 червня. Очільником української делегації призначено міністра оборони Рустема Умєрова. Також відомо, які пропозиції Україна висуне Росії.

Додамо, що в неділю, 1 червня, СБУ провела масштабну спецоперацію "Павутина". Були атаковані чотири аеродроми РФ (водночас російські ЗМІ пишуть про п'ять) та знищено десятки стратегічних бомбардувальників. Очолив операцію голова СБУ Василь Малюк.

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07:50 Кривошея заявив, що влада в Києві зосереджена в одних руках

07:32 У Харкові біля школи з'явилася величезна вирва від ракети — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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