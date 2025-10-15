Переговоры Украины и США дали первые результаты — эфир Ранок.LIVE

Украинская делегация под председательством премьер-министра Юлии Свириденко принимает участие в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка, которое проходит в США. Во время встреч обсуждают дальнейшую поддержку Украины и новые направления сотрудничества.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Ключевой темой эфира станут переговоры между Украиной и США в Вашингтоне. По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, визит украинской делегации в США имеет четкие цели, определенные президентом Зеленским: усиление оборонных возможностей, обеспечение энергетической устойчивости перед зимой и усиление санкционного давления на Россию.

Гости эфира

В студии вместе с ведущими сегодня:

политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;

заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский;

командир зенитно-ракетной батареи ПВО 3 Армейский Корпус (АК), старший лейтенант Александр Степаненко;

судья Большой Палаты Верховного Суда, доктор юридических наук, доцент Олег Ткачук;

народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;

народный депутат "Батьківщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;

главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный;

соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;

политолог Игорь Попов.

Напомним, Андрей Ермак сообщил о первых встречах во время визита. Украинская делегация уже встретилась с производителями систем ПВО.

А также руководитель Офиса Президента намекнул на серьезное усиление санкций против России со стороны стран-партнеров.