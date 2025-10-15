Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Переговоры Украины и США дали первые результаты — эфир Ранок.LIVE arrow
Переговоры Украины и США дали первые результаты — эфир Ранок.LIVE

Переговоры Украины и США дали первые результаты — эфир Ранок.LIVE

15 октября 2025 г. 8:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:01 Переговоры Украины и США дали первые результаты — эфир Ранок.LIVE

14 октября 2025
Text

18:40 США сделают важное заявление о поставках оружия — эфир Вечер.LIVE

Text

13:09 Трамп сказал, кто может закончить войну — эфир День.LIVE

Text

08:00 НАТО начинает ядерные учения — эфир Ранок.LIVE

13 октября 2025
Text

18:10 Важный день для Израиля и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 ВСУ атакуют зеркально Россию в ответ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2025
Text

21:00 Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

Text

17:55 Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Последствия массированного обстрела энергетики — эфир День.LIVE

Text

08:01 Переговоры Украины и США дали первые результаты — эфир Ранок.LIVE

14 октября 2025
Text

18:40 США сделают важное заявление о поставках оружия — эфир Вечер.LIVE

Text

13:09 Трамп сказал, кто может закончить войну — эфир День.LIVE

Text

08:00 НАТО начинает ядерные учения — эфир Ранок.LIVE

13 октября 2025
Text

18:10 Важный день для Израиля и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Украинская делегация под председательством премьер-министра Юлии Свириденко принимает участие в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка, которое проходит в США. Во время встреч обсуждают дальнейшую поддержку Украины и новые направления сотрудничества.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Ключевой темой эфира станут переговоры между Украиной и США в Вашингтоне. По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, визит украинской делегации в США имеет четкие цели, определенные президентом Зеленским: усиление оборонных возможностей, обеспечение энергетической устойчивости перед зимой и усиление санкционного давления на Россию.

Гости эфира

В студии вместе с ведущими сегодня:

  • политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
  • заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский;
  • командир зенитно-ракетной батареи ПВО 3 Армейский Корпус (АК), старший лейтенант Александр Степаненко;
  • судья Большой Палаты Верховного Суда, доктор юридических наук, доцент Олег Ткачук;
  • народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • народный депутат "Батьківщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
  • главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный;
  • соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
  • политолог Игорь Попов.

Напомним, Андрей Ермак сообщил о первых встречах во время визита. Украинская делегация уже встретилась с производителями систем ПВО.

А также руководитель Офиса Президента намекнул на серьезное усиление санкций против России со стороны стран-партнеров.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:15 Раздел земли — когда без суда не обойтись в 2025 году

09:06 Армия РФ атаковала энергетику на Черниговщине и Днепропетровщине

08:50 Клиенты Нафтогаза могут платить меньше — что стоит знать

08:43 В трех областях Украины ввели аварийные и экстренные отключения

08:38 Море цветов — Судаков встретил возлюбленную в Португалии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:26 Фонд Зеленской и ОАЭ заключили соглашение о поддержке Украины

Text

08:01 Переговоры Украины и США дали первые результаты — эфир Ранок.LIVE

08:00 Помощь от Каритас на полгода — условия и перечень документов

07:59 Украина и США запускают совместные проекты для энергетики

07:42 Сафонов в январе должен уйти от Забарного — что известно

09:15 Раздел земли — когда без суда не обойтись в 2025 году

09:06 Армия РФ атаковала энергетику на Черниговщине и Днепропетровщине

08:50 Клиенты Нафтогаза могут платить меньше — что стоит знать

08:43 В трех областях Украины ввели аварийные и экстренные отключения

08:38 Море цветов — Судаков встретил возлюбленную в Португалии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:26 Фонд Зеленской и ОАЭ заключили соглашение о поддержке Украины

08:00 Помощь от Каритас на полгода — условия и перечень документов

07:59 Украина и США запускают совместные проекты для энергетики

07:42 Сафонов в январе должен уйти от Забарного — что известно

07:40 Спрос на дрова растет — возможен ли дефицит и что будет с ценами

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

10 октября

18:52 Военная администрация в Одессе — что об этом думают горожане

9 октября

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

8 октября

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

7 октября

18:32 Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

6 октября

21:27 Одесса будущего — как спасти архитектурную ценность города

5 октября

06:33 Зарплата учителей — какой она должна быть по мнению одесситов

4 октября

06:33 Второй шанс на жизнь — как одесские волонтеры спасают животных

2 октября

19:47 Цены на одесских рынках в октябре — что стало дороже

Text

08:01 Переговоры Украины и США дали первые результаты — эфир Ранок.LIVE

14 октября
Text

18:40 США сделают важное заявление о поставках оружия — эфир Вечер.LIVE

Text

13:09 Трамп сказал, кто может закончить войну — эфир День.LIVE

Text

08:00 НАТО начинает ядерные учения — эфир Ранок.LIVE

13 октября
Text

18:10 Важный день для Израиля и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
США сделают важное заявление о поставках оружия — эфир Вечер.LIVE

США сделают важное заявление о поставках оружия — эфир Вечер.LIVE

14 октября 2025 г. 18:40
Трамп сказал, кто может закончить войну — эфир День.LIVE

Трамп сказал, кто может закончить войну — эфир День.LIVE

14 октября 2025 г. 13:09
НАТО начинает ядерные учения — эфир Ранок.LIVE

НАТО начинает ядерные учения — эфир Ранок.LIVE

14 октября 2025 г. 8:00
Важный день для Израиля и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Важный день для Израиля и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

13 октября 2025 г. 18:10
ВСУ атакуют зеркально Россию в ответ — эфир День.LIVE

ВСУ атакуют зеркально Россию в ответ — эфир День.LIVE

13 октября 2025 г. 13:10
Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

Израиль ждет обмена пленными с ХАМАС — эфир Ранок.LIVE

13 октября 2025 г. 8:00
Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

Энергетика после атак РФ и изменения — интервью с Гетманцевым

10 октября 2025 г. 21:00
Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

Украина получила от Британии сотни ракет — эфир Вечір.LIVE

10 октября 2025 г. 17:55

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации