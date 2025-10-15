Переговори України і США дали перші результати — ефір Ранок.LIVE

Українська делегація під головуванням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко бере участь у щорічних зборах МВФ та Світового банку, які проходять у США. Під час зустрічей обговорюють подальшу підтримку України та нові напрями співпраці.

Про це і не тільки дивіться у ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Ключовою темою ефіру стануть переговори між Україною та США у Вашингтоні. За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, візит української делегації до США має чіткі цілі, визначені президентом Зеленським: посилення оборонних можливостей, забезпечення енергетичної стійкості перед зимою та посилення санкційного тиску на Росію.

Гості ефіру

В студії разом із ведучими сьогодні:

політолог, віце-президент АЦ "Політика" Олег Лісний;

заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський;

командир зенітно-ракетної батареї ППО 3 Армійський Корпус (АК), старший лейтенант Олександр Степаненко;

суддя Великої Палати Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент Олег Ткачук;

народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;

народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;

головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний;

співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;

політолог Ігор Попов.

Нагадаємо, Андрій Єрмак повідомив про перші зустрічі під час візиту. Українська делегація вже зустрілася із виробниками систем ППО.

А також керівник Офісу Президента натякнув на серйозне посилення санкцій проти Росії з боку країн-партнерів.