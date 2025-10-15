Відео
Переговори України і США дали перші результати — ефір Ранок.LIVE

Переговори України і США дали перші результати — ефір Ранок.LIVE

15 жовтня 2025 р. 08:01

Українська делегація під головуванням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко бере участь у щорічних зборах МВФ та Світового банку, які проходять у США. Під час зустрічей обговорюють подальшу підтримку України та нові напрями співпраці.

Про це і не тільки дивіться у ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Ключовою темою ефіру стануть переговори між Україною та США у Вашингтоні. За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, візит української делегації до США має чіткі цілі, визначені президентом Зеленським: посилення оборонних можливостей, забезпечення енергетичної стійкості перед зимою та посилення санкційного тиску на Росію.

Гості ефіру

В студії разом із ведучими сьогодні:

  • політолог, віце-президент АЦ "Політика" Олег Лісний;
  • заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський;
  • командир зенітно-ракетної батареї ППО 3 Армійський  Корпус (АК), старший лейтенант Олександр Степаненко;
  • суддя Великої Палати Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент Олег Ткачук;
  • народний депутат "Слуга народу", Комітет  з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
  • народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;
  • головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний;
  • співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;
  • політолог Ігор Попов.

Нагадаємо, Андрій Єрмак повідомив про перші зустрічі під час візиту. Українська делегація вже зустрілася із виробниками систем ППО.

А також керівник Офісу Президента натякнув на серйозне посилення санкцій проти Росії з боку країн-партнерів.

США зроблять важливу заяву про постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

США зроблять важливу заяву про постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

14 жовтня 2025 р. 18:40
Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

14 жовтня 2025 р. 13:09
НАТО починає ядерні навчання — ефір Ранок.LIVE

НАТО починає ядерні навчання — ефір Ранок.LIVE

14 жовтня 2025 р. 08:00
Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

13 жовтня 2025 р. 18:10
ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

ЗСУ атакують дзеркально Росію у відповідь — ефір День.LIVE

13 жовтня 2025 р. 13:10
Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

Ізраїль чекає на обмін полоненими з ХАМАС — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2025 р. 08:00
Енергетика після атак РФ та зміни — інтерв'ю з Гетманцевим

Енергетика після атак РФ та зміни — інтерв'ю з Гетманцевим

10 жовтня 2025 р. 21:00
Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

Україна отримала від Британії сотні ракет — ефір Вечір.LIVE

10 жовтня 2025 р. 17:55

