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Переговоры Украины и РФ в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

16 мая 2025 г. 8:00

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Уже сегодня, 16 мая, вероятно, в Турции стартуют переговоры украинской и российской делегаций. Президент Владимир Зеленский утвердил представителей со стороны Украины.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Дмитрий Левусь — политолог, эксперт по международным отношениям Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Михаил Цимбалюк — народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  • Сергей Юрченко — офицер группы ЦВС (гражданско военного сотрудничества), позывной "Манюня";
  • Иван Ус — главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Игорь Фрис — народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики;
  • Николай Томенко — политический и общественный деятель;
  • Максим Несвитайлов — политолог, эксперт по международным отношениям.

Напомним, 15 мая встречи представителей Украины и РФ не состоялось. По словам Зеленского, это будет сегодня, но все зависит от россиян.

В то же время глава государства утвердил состав делегации на переговоры в Стамбуле. Она состоит из 12 человек.

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