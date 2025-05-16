Переговоры Украины и РФ в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

Уже сегодня, 16 мая, вероятно, в Турции стартуют переговоры украинской и российской делегаций. Президент Владимир Зеленский утвердил представителей со стороны Украины.

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Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Дмитрий Левусь — политолог, эксперт по международным отношениям Аналитического центра "Объединенная Украина";

Михаил Цимбалюк — народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Сергей Юрченко — офицер группы ЦВС (гражданско военного сотрудничества), позывной "Манюня";

Иван Ус — главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Игорь Фрис — народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики;

Николай Томенко — политический и общественный деятель;

Максим Несвитайлов — политолог, эксперт по международным отношениям.

Напомним, 15 мая встречи представителей Украины и РФ не состоялось. По словам Зеленского, это будет сегодня, но все зависит от россиян.

В то же время глава государства утвердил состав делегации на переговоры в Стамбуле. Она состоит из 12 человек.