Переговоры Украины и РФ в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

Уже сегодня, 16 мая, вероятно, в Турции стартуют переговоры украинской и российской делегаций. Президент Владимир Зеленский утвердил представителей со стороны Украины.
Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Дмитрий Левусь — политолог, эксперт по международным отношениям Аналитического центра "Объединенная Украина";
- Михаил Цимбалюк — народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
- Сергей Юрченко — офицер группы ЦВС (гражданско военного сотрудничества), позывной "Манюня";
- Иван Ус — главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
- Игорь Фрис — народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики;
- Николай Томенко — политический и общественный деятель;
- Максим Несвитайлов — политолог, эксперт по международным отношениям.
Напомним, 15 мая встречи представителей Украины и РФ не состоялось. По словам Зеленского, это будет сегодня, но все зависит от россиян.
В то же время глава государства утвердил состав делегации на переговоры в Стамбуле. Она состоит из 12 человек.