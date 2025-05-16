Переговори України та РФ у Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

Вже сьогодні, 16 травня, ймовірно, у Туреччині стартують переговори української та російської делегацій. Президент Володимир Зеленський затвердив представників з боку України.

Про це та не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Дмитро Левусь — політолог, експерт з міжнародних відносин Аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Михайло Цимбалюк — народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Сергій Юрченко — офіцер групи ЦВС (цивільно військового Співробітництва), позивний "Манюня";

Іван Ус — головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Ігор Фріс — народний депутат України, член Комітету з питань правової політики;

Микола Томенко — політичний та громадський діяч;

Максим Несвітайлов — політолог, експерт з міжнародних відносин.

Нагадаємо, 15 травня зустрічі представників України та РФ не відбулося. За словами Зеленського, це буде сьогодні, але все залежить від росіян.

Водночас глава держави затвердив склад делегації на переговори в Стамбулі. Вона складається з 12 людей.