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Переговори України та РФ у Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

Переговори України та РФ у Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

16 травня 2025 р. 08:00

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Вже сьогодні, 16 травня, ймовірно, у Туреччині стартують переговори української та російської делегацій. Президент Володимир Зеленський затвердив представників з боку України.

Про це та не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Дмитро Левусь — політолог, експерт з міжнародних відносин Аналітичного центру "Об'єднана Україна";
  • Михайло Цимбалюк — народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
  • Сергій Юрченко — офіцер групи ЦВС (цивільно військового Співробітництва), позивний "Манюня";
  • Іван Ус — головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
  • Ігор Фріс — народний депутат України, член Комітету з питань правової політики;
  • Микола Томенко — політичний та громадський діяч;
  • Максим Несвітайлов — політолог, експерт з міжнародних відносин.

Нагадаємо, 15 травня зустрічі представників України та РФ не відбулося. За словами Зеленського, це буде сьогодні, але все залежить від росіян. 

Водночас глава держави затвердив склад делегації на переговори в Стамбулі. Вона складається з 12 людей. 

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08:59 Росія обстріляла школу і церкву в Нікополі з "Градів"

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:44 Що держава дає бійцям за Контрактом 18-24 — відповідь Міноборони

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона