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Переговоры в Ватикане и новые отключения света — эфир Ранок.LIVE

Переговоры в Ватикане и новые отключения света — эфир Ранок.LIVE

22 мая 2025 г. 8:00

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Переговоры в Ватикане и новые отключения света — эфир Ранок.LIVE

21 мая 2025
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08:00 Переговоры в Ватикане и новые отключения света — эфир Ранок.LIVE

21 мая 2025
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19:00 Шокирующая правда о тарифах на коммуналку — эфир Київський час

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17:50 Заявление Трампа и новые переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

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15:45 Убийство Андрея Портнова в Мадриде — эфир с места происшествия

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13:12 Убийство Портнова и решение США по Украине — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о предстоящих мирных переговорах по Украине в Ватикане. Также обсудим возможные отключения электроэнергии летом из-за жары и дефицита газа.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Обмен пленными в формате "1000 на 1000" может состояться на этой неделе
  • Россия хочет захватить Сумы и Сумскую область ради буферной зоны
  • Госсекретарь США не захотел называть Путина военным преступником
  • ЕС отменяет "торговый безвиз" с Украиной. Названа дата
  • США больше не настаивают на перемирии в Украине, — Bild
  • Налоговая начала присылать украинцам письма из-за осуществления денежных переводов

Гости сегодняшнего эфира:

  • командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский;
  • спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук;
  • эксперт "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко;
  • народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
  • политолог, историк, заведующий кафедрой международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Василий Яблонский;
  • эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
  • народный депутат Украины от "Батькивщины", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко;
  • начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким;
  • экономист, советник президента в 2019-2024 годах Олег Устенко.

Ранее Папа Римский подтвердил готовность Святого Престола принять будущие мирные переговоры по Украине.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин может планировать наступление на город Сумы, чтобы использовать это как инструмент давления на Украину.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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