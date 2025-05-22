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Переговори у Ватикані і нові відключення світла — ефір Ранок.LIVE

Переговори у Ватикані і нові відключення світла — ефір Ранок.LIVE

22 травня 2025 р. 08:00

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08:00 Переговори у Ватикані і нові відключення світла — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Шокуюча правда про тарифи на комуналку — ефір Київський час

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17:50 Заява Трампа та нові переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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15:45 Вбивство Андрія Портнова у Мадриді — ефір з місця події

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13:12 Вбивство Портнова та рішення США щодо України — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про майбутні мирні переговори щодо України у Ватикані. Також обговоримо можливі відключення електроенергії влітку через спеку та дефіцит газу.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" може відбутися цього тижня
  • Росія хоче захопити Суми та Сумську область заради буферної зони
  • Держсекретар США не захотів називати Путіна воєнним злочинцем
  • ЄС скасовує "торговельний безвіз" з Україною. Названо дату
  • США більше не наполягають на перемир'ї в Україні, – Bild
  • Податкова почала надсилати українцям листи через здійснення грошових переказів

Гості сьогоднішнього ефіру: 

  • командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський;
  • речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;
  • експерт "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко;
  • народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;
  • політолог, історик, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Василь Яблонський;
  • експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;
  • народний депутат України від "Батьківщини", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко;
  • начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім;
  • економіст, радник президента 2019-2024 роках Олег Устенко.

Раніше Папа Римський підтвердив готовність Святого Престолу прийняти майбутні мирні переговори щодо України. 

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін може планувати наступ на місто Суми, аби використати це як інструмент тиску на Україну.

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08:15 Побут в задоволення — 5 гаджетів, які змінять ваш дім назавжди

08:11 Росія не підписує меморандум про припинення вогню — що їм заважає

08:03 Соціальні стипендії — хто має право та як оформити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 У Києві пролунали потужні вибухи

08:00 Фіндопомога до 16,5 тис. грн у травні — хто може подати заявку

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