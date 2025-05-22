Переговори у Ватикані і нові відключення світла — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про майбутні мирні переговори щодо України у Ватикані. Також обговоримо можливі відключення електроенергії влітку через спеку та дефіцит газу.

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Гості сьогоднішнього ефіру:

командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський;

речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;

експерт "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко;

народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;

політолог, історик, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Василь Яблонський;

експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;

народний депутат України від "Батьківщини", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко;

начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім;

економіст, радник президента 2019-2024 роках Олег Устенко.

Раніше Папа Римський підтвердив готовність Святого Престолу прийняти майбутні мирні переговори щодо України.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін може планувати наступ на місто Суми, аби використати це як інструмент тиску на Україну.