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Переговоры в Стамбуле по войне — эфир Вечір.LIVE

Переговоры в Стамбуле по войне — эфир Вечір.LIVE

14 мая 2025 г. 17:50

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко, советник Председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан и политический эксперт Игорь Эйдман. В частности, они обсудят будущие переговоры в Турции относительно войны в Украине.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о 30-дневном перемирии.

Кроме того, они обсудят новый пакет санкций Европейского Союза против России.

Среди других тем:

  • Польша не имеет никаких планов отправлять своих военных в Украину, — Сикорский;
  • Папа Лев XIV готов стать посредником в переговорах о прекращении войн;
  • Свежие рейтинги доверия к Зеленскому.

Напомним, украинский лидер рассказал, о чем планирует говорить в случае личной встречи с диктатором России Владимиром Путиным в Стамбуле.

Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что страны Европы введут новые санкции против России в случае ее отказа от безусловного прекращения войны.

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