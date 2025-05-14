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Переговори у Стамбулі щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Переговори у Стамбулі щодо війни — ефір Вечір.LIVE

14 травня 2025 р. 17:50

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Гостями ефіру Вечір.LIVE стали депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко, радниця Голови Асоціації міст України Оксана Продан та політичний експерт Ігор Ейдман. Зокрема, вони обговорять майбутні переговори у Туреччині щодо війни в Україні.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо 30-денного перемирʼя.

Крім того, вони обговорять новий пакет санкції Європейського Союзу проти Росії.

Серед інших тем:

  • Польща не має жодних планів відправляти своїх військових в Україну, — Сікорський;
  • Папа Лев XIV готовий стати посередником у переговорах про припинення війн;
  • Свіжі рейтинги довіри до Зеленського.

Нагадаємо, український лідер розповів, про що планує говорити у разі особистої зустрічі з диктатором Росії Володимиром Путіним у Стамбулі.

Раніше Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що країни Європи запровадять нові санкції проти Росії у разі її відмови від безумовного припинення війни.

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17:20 Рада Європи ухвалила рішення щодо Спецтрибуналу для РФ

17:15 Одесити завтра будуть без газу — кого торкнеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:12 В яких супермаркетах найдешевші яйця — ціни за десяток у травні

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