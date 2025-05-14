Переговори у Стамбулі щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко, радниця Голови Асоціації міст України Оксана Продан та політичний експерт Ігор Ейдман. Зокрема, вони обговорять майбутні переговори у Туреччині щодо війни в Україні.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо 30-денного перемирʼя.

Крім того, вони обговорять новий пакет санкції Європейського Союзу проти Росії.

Серед інших тем:

Польща не має жодних планів відправляти своїх військових в Україну, — Сікорський;

Папа Лев XIV готовий стати посередником у переговорах про припинення війн;

Свіжі рейтинги довіри до Зеленського.

Нагадаємо, український лідер розповів, про що планує говорити у разі особистої зустрічі з диктатором Росії Володимиром Путіним у Стамбулі.

Раніше Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що країни Європи запровадять нові санкції проти Росії у разі її відмови від безумовного припинення війни.