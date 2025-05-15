Переговоры в Стамбуле пройдут без Путина — эфир Ранок.LIVE

В Стамбуле готовят переговоры между Украиной и Россией. Келлог очертил дорожную карту США для переговоров в Стамбуле. Зеленский уже направляется в Турцию. Тем временем российские войска приближаются к Днепропетровщине.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00

Эфир Ранок.LIVE 15 мая

В эфире Ранок.LIVE ведущие Алина Гирюшта и Виталий Прудиус обсудят ряд важных политических и социальных тем. В частности, почти 450 тыс. украинцев выехали и не вернулись домой в 2024 году. За три года войны выехало около 3 млн человек. Тем временем в Польше с 1 июня изменятся правила по выплатам для украинцев. Германия также планирует сократить поддержку украинских беженцев. Также стало известно, что на восстановление Донецкой области от последствий войны нужно не менее 78 млрд долларов.

Гости эфира Ранок.LIVE

Иван Шевцов полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд);

Василий Воскобойник, президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики";

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";

Виталий Войцеховский, народный депутат, "Слуга Народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;

Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI";

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах;

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук;

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Ярослав Быструшкин, искусствовед.

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил членов делегации для переговоров в Стамбуле, а сам он не будет участвовать и не приедет. Тем временем американская делегация перенесла свой визит.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский поедет на переговоры даже несмотря на то, что Путин не стал ехать лично.