Переговори у Стамбулі пройдуть без Путіна — ефір Ранок.LIVE

У Стамбулі готують переговори між Україною та Росією. Келлог окреслив дорожню карту США для перемовин у Стамбулі. Зеленський вже прямує до Туреччини. Тим часом російські війська наближаються до Дніпропетровщини.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00

Ефір Ранок.LIVE 15 травня

В ефірі Ранок.LIVE ведучі Аліна Гирюшта та Віталій Прудиус обговорять низку важливих політичних та соціальних тем. Зокрема, майже 450 тис. українців виїхали і не повернулися додому в 2024 році. За три роки війни виїхало близько 3 млн людей. Тим часом у Польщі з 1 червня зміняться правила щодо виплат для українців. Німеччина також планує скоротити підтримку українських біженців. Також стало відомо, що на відбудову Донеччини від наслідків війни потрібно щонайменше 78 млрд доларів.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Іван Шевцов полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін);

Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політиного проєктування "Діалог";

Віталій Войцехівський, народний депутат, "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ";

Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в 2016-2019 роках;

Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук;

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Ярослав Биструшкін, мистецтвознавець.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін затвердив членів делегації для переговорів в Стамбулі, а сам він не братиме участі та не приїде. Тим часом американська делегація перенесла свій візит.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський поїде на переговори навіть попри те, що Путін не став їхати особисто.