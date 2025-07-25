Переговоры Трампа и Путина и Patriot для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует организовать встречу между лидером США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным. В то же время Украина получила подтверждение на поставку трех систем Patriot.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 25 июля.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев;
- политолог, доктор политических наук Анна Малкина;
- военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
- политолог, общественный деятель Олесь Доний;
- режиссер, актер, военнослужащий Ахтем Сеитаблаев;
- адвокат, член Совета общественного контроля при НАБУ и дисциплинарной комиссии НАБУ 2018-2020 годов Козаченко Татьяна.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о намерении организовать переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на турецкой территории;
- Украина получит три системы Patriot: две профинансирует Германия, еще одну — Норвегия;
- В Кремле заявили, что не смогут подготовить встречу Путина с Зеленским в ближайший месяц.
Напомним, что недавно Зеленский назвал количество новых Patriot, которые получит Украина.
Ранее Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна совместно с США передаст Украине пять систем противовоздушной обороны Patriot.