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Переговоры Трампа и Путина и Patriot для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Переговоры Трампа и Путина и Patriot для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

25 июля 2025 г. 17:55

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17:53 Прогресс в переговорах в Стамбуле и оружие США — эфир Вечір.LIVE

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует организовать встречу между лидером США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным. В то же время Украина получила подтверждение на поставку трех систем Patriot.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 25 июля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев;
  • политолог, доктор политических наук Анна Малкина;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • политолог, общественный деятель Олесь Доний;
  • режиссер, актер, военнослужащий Ахтем Сеитаблаев;
  • адвокат, член Совета общественного контроля при НАБУ и дисциплинарной комиссии НАБУ 2018-2020 годов Козаченко Татьяна.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о намерении организовать переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на турецкой территории;
  • Украина получит три системы Patriot: две профинансирует Германия, еще одну — Норвегия;
  • В Кремле заявили, что не смогут подготовить встречу Путина с Зеленским в ближайший месяц.

Напомним, что недавно Зеленский назвал количество новых Patriot, которые получит Украина.

Ранее Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна совместно с США передаст Украине пять систем противовоздушной обороны Patriot.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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