Переговоры Трампа и Путина и Patriot для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует организовать встречу между лидером США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным. В то же время Украина получила подтверждение на поставку трех систем Patriot.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 25 июля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев;

политолог, доктор политических наук Анна Малкина;

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

политолог, общественный деятель Олесь Доний;

режиссер, актер, военнослужащий Ахтем Сеитаблаев;

адвокат, член Совета общественного контроля при НАБУ и дисциплинарной комиссии НАБУ 2018-2020 годов Козаченко Татьяна.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о намерении организовать переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на турецкой территории;

Украина получит три системы Patriot: две профинансирует Германия, еще одну — Норвегия;

В Кремле заявили, что не смогут подготовить встречу Путина с Зеленским в ближайший месяц.

Напомним, что недавно Зеленский назвал количество новых Patriot, которые получит Украина.

Ранее Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна совместно с США передаст Украине пять систем противовоздушной обороны Patriot.