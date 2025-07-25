Переговори Трампа і Путіна та Patriot для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує організувати зустріч між лідером США Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним. Водночас Україна отримала підтвердження на постачання трьох систем Patriot.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 25 липня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв;

політолог, доктор політичних наук Ганна Малкіна;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

політолог, громадський діяч Олесь Доній;

режисер, актор, військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв;

адвокат, член Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ 2018-2020 років Козаченко Тетяна.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про намір організувати переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на турецькій території;

Україна отримає три системи Patriot: дві профінансує Німеччина, ще одну — Норвегія;

У Кремлі заявили, що не зможуть підготувати зустріч Путіна із Зеленським у найближчий місяць.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський назвав кількість нових Patriot, які отримає Україна.

Раніше Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна спільно зі США передасть Україні п'ять систем протиповітряної оборони Patriot.