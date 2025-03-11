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Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

11 марта 2025 г. 11:18

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11:18Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

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22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

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18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

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11:18 Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

Text

17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

Text

15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

Text

13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
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22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
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22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

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18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

Украинская и американская делегации 11 марта начали встречу в Саудовской Аравии относительно войны в Украине. Они обсудят ряд важных тем.

О чем будут договариваться стороны — смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

Переговоры в Саудовской Аравии

Государственный секретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Вальц встречаются с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде, Саудовская Аравия.

Стороны обсудят вопрос об окончании войны в Украине.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что у РФ "нет карт" на переговорах по войне. Хотя на прошлой неделе лидер США говорил, что они есть.

Кроме того, СМИ сообщали, что во время переговоров украинская сторона будет предлагать установление режима тишины на море и запрет на дальнобойные удары.

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12:20 Пребывание в резерве после СОЧ — сроки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:16 Миллиардеры потеряли 209 млрд долларов после инаугурации Трампа

12:15 Бум на "однушки" — почему элитное жилье меняет правила игры

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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

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