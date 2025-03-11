Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

Украинская и американская делегации 11 марта начали встречу в Саудовской Аравии относительно войны в Украине. Они обсудят ряд важных тем.

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Переговоры в Саудовской Аравии

Государственный секретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Вальц встречаются с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде, Саудовская Аравия.

Стороны обсудят вопрос об окончании войны в Украине.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что у РФ "нет карт" на переговорах по войне. Хотя на прошлой неделе лидер США говорил, что они есть.

Кроме того, СМИ сообщали, что во время переговоров украинская сторона будет предлагать установление режима тишины на море и запрет на дальнобойные удары.