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Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

11 березня 2025 р. 11:18

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11:18 Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

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08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
Text

21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

Text

17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

Text

15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

Text

13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

Українська та американська делегації 11 березня розпочали зустріч у Саудівській Аравії щодо війни в Україні. Вони обговорять низку важливих тем.

Про що домовлятимуться сторони — дивіться в прямому ефірі Новини.LIVE.

Переговори в Саудівській Аравії

Державний секретар Марко Рубіо і радник із національної безпеки Майк Вальц зустрічаються з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром оборони України Рустемом Умеровим у Джидді, Саудівська Аравія.

Сторони обговорять питання щодо закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що у РФ "немає карт" на переговорах щодо війни. Хоча минулого тижня лідер США казав, що вони є. 

Крім того, ЗМІ повідомляли, що під час переговорів українська сторона пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари.

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11:53 Координаційному штабу три роки — скільки полонених повернули

11:45 Одеситам радять уникнути прогулянок та закрити вікна — причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:40 Переговори України і США в Саудівській Аравії — перші кадри

11:37 У Києві пройшла акція на підтримку полонених "азовців" — фото

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Text

08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
Text

21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

Text

17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

Text

15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

Text

13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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