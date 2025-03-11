Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

Українська та американська делегації 11 березня розпочали зустріч у Саудівській Аравії щодо війни в Україні. Вони обговорять низку важливих тем.

Про що домовлятимуться сторони — дивіться в прямому ефірі Новини.LIVE.

Переговори в Саудівській Аравії

Державний секретар Марко Рубіо і радник із національної безпеки Майк Вальц зустрічаються з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром оборони України Рустемом Умеровим у Джидді, Саудівська Аравія.

Сторони обговорять питання щодо закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що у РФ "немає карт" на переговорах щодо війни. Хоча минулого тижня лідер США казав, що вони є.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що під час переговорів українська сторона пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари.