Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

Экономист Олег Пендзин объяснил, почему выросли цены на продукты для салата оливье. По его словам, он подорожал гораздо больше, чем общая инфляция в стране.

Об этом Олег Пендзин сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 9 декабря.

Рост цен на продукты для оливье

Пендзин говорит, что в результате засухи и аномальной жары урожай в этом году оказался значительно хуже, чем в 2023 году. По его словам, это вызвало рост цен на овощи в среднем на 70%.

Однако экономист отметил, что падение реальных доходов заставило многих украинцев экономить на продуктах. Согласно опросам, 44% людей признались, что выбирают продукты низкого качества.

Напомним, Новини.LIVE подсчитали, как за год изменилась стоимость продуктов для приготовления салата оливье.

Также в 2024 году в Украине наблюдается постепенный рост цен на все виды круп. В частности, ячная крупа подорожала на 21,0 %.