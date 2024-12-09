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Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

9 декабря 2024 г. 12:34

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Экономист Олег Пендзин объяснил, почему выросли цены на продукты для салата оливье. По его словам, он подорожал гораздо больше, чем общая инфляция в стране.

Об этом Олег Пендзин сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 9 декабря.

Рост цен на продукты для оливье

Пендзин говорит, что в результате засухи и аномальной жары урожай в этом году оказался значительно хуже, чем в 2023 году. По его словам, это вызвало рост цен на овощи в среднем на 70%.

Однако экономист отметил, что падение реальных доходов заставило многих украинцев экономить на продуктах. Согласно опросам, 44% людей признались, что выбирают продукты низкого качества.

Напомним, Новини.LIVE подсчитали, как за год изменилась стоимость продуктов для приготовления салата оливье.

Также в 2024 году в Украине наблюдается постепенный рост цен на все виды круп. В частности, ячная крупа подорожала на 21,0 %.

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13:31 ТЦК остановили одесситку за рулем и сказали покрасить ногти

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

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14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

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20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

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20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

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20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

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18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

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17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE