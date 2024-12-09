Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Економіст Олег Пендзин пояснив, чому зросли ціни на продукти для салату олів'є. За його словами, він подорожчав набагато більше, ніж загальна інфляція в країні.

Про це Олег Пендзин сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 9 грудня.

Зростання цін на продукти для олів'є

Пендзин каже, що внаслідок посухи та аномальної спеки цьогорічний врожай виявився значно гіршим, ніж у 2023 році. За його словами, це викликало зростання цін на овочі в середньому на 70%.

Однак економіст наголосив, що падіння реальних доходів змусило багатьох українців економити на харчах. Згідно з опитуваннями, 44% людей зізналися, що обирають продукти нижчої якості.

Нагадаємо, Новини.LIVE підрахували, як за рік змінилася вартість продуктів для приготування салату олів'є.

Також у 2024 році в Україні спостерігається поступове зростання цін на всі види круп. Зокрема, ячні крупи подорожчали на 21,0 %.