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Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

09 грудня 2024 р. 12:34

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Економіст Олег Пендзин пояснив, чому зросли ціни на продукти для салату олів'є. За його словами, він подорожчав набагато більше, ніж загальна інфляція в країні.

Про це Олег Пендзин сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 9 грудня.

Зростання цін на продукти для олів'є

Пендзин каже, що внаслідок посухи та аномальної спеки цьогорічний врожай виявився значно гіршим, ніж у 2023 році. За його словами, це викликало зростання цін на овочі в середньому на 70%.

Однак економіст наголосив, що падіння реальних доходів змусило багатьох українців економити на харчах. Згідно з опитуваннями, 44% людей зізналися, що обирають продукти нижчої якості.

Нагадаємо, Новини.LIVE підрахували, як за рік змінилася вартість продуктів для приготування салату олів'є.

Також у 2024 році в Україні спостерігається поступове зростання цін на всі види круп. Зокрема, ячні крупи подорожчали на 21,0 %.

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13:02 Трамп заявив про формулювання "концепції" завершення війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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