Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали депутат Киевского городского совета Владимир Слончак, военный обозреватель Алексей Гетьман, представитель Нацгвардии Руслан Музычук, социолог Андрей Еременко, политолог Владимир Фесенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко и синоптик Наталья Птуха. В частности, они обсудят информацию из DeepState, что россияне оккупировали Угледар.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира поговорят о бюджете Киева на 2025 год, а также об угрозе обрушения мостов Патона и Метро.

Они обсудят заявление главы Минобороны Рустема Умерова об увеличении собственного производства беспилотников, дальнобойного оружия и баллистических ракет в 2025 году.

Напомним, в ISW заявили, что российские войска, вероятно, захватили Угледар, о чем свидетельствует ряд видео с геолокацией. Эта операция стала одной из самых сложных и продолжительных для оккупантов, однако аналитики считают, что в дальнейшем армии России будет очень сложно продвигаться дальше.

Ранее Умеров заявил, что Украина увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет в 2025 году. Для реализации таких целей были подписаны новые оборонные соглашения.