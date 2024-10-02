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Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

2 октября 2024 г. 13:00

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13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

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13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

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13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

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12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

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10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

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08:00Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

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22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

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21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

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18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

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18:11Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

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13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

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13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
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22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

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21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

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18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

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18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Гостями эфира День.LIVE стали депутат Киевского городского совета Владимир Слончак, военный обозреватель Алексей Гетьман, представитель Нацгвардии Руслан Музычук, социолог Андрей Еременко, политолог Владимир Фесенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко и синоптик Наталья Птуха. В частности, они обсудят информацию из DeepState, что россияне оккупировали Угледар.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира поговорят о бюджете Киева на 2025 год, а также об угрозе обрушения мостов Патона и Метро.

Они обсудят заявление главы Минобороны Рустема Умерова об увеличении собственного производства беспилотников, дальнобойного оружия и баллистических ракет в 2025 году.

Напомним, в ISW заявили, что российские войска, вероятно, захватили Угледар, о чем свидетельствует ряд видео с геолокацией. Эта операция стала одной из самых сложных и продолжительных для оккупантов, однако аналитики считают, что в дальнейшем армии России будет очень сложно продвигаться дальше.

Ранее Умеров заявил, что Украина увеличит собственное производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет в 2025 году. Для реализации таких целей были подписаны новые оборонные соглашения.

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