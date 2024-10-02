Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE arrow
Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

02 жовтня 2024 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Гостями ефіру День.LIVE стали депутат Київської міської ради Володимир Слончак, військовий оглядач Олексій Гетьман, речник Нацгвардії Руслан Музичук, соціолог Андрій Єременко, політолог Володимир Фесенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко та синоптик Наталія Птуха. Зокрема, вони обговорять інформацію з DeepState, що росіяни окупували Вугледар.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру поговорять про бюджет Києва на 2025 рік, а також загрозу обвалення мостів Патона і Метро. 

Вони обговорять заяву глави Міноборони Рустема Умєрова про збільшення власного виробництва безпілотників, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році. 

Нагадаємо, в ISW заявили, що російські війська, ймовірно, захопили Вугледар, про що свідчить низка відео з геолокацією. Ця операція стала однією з найскладніших та найтриваліших для окупантів, проте аналітики вважають, що надалі армії Росії буде дуже складно просуватися далі.

Раніше Умєров заявив, що Україна збільшить власне виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році. Для реалізації таких цілей було підписано нові оборонні угоди. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:09 Окупанти готуються до удару по Кримському мосту — супутникові знімки

14:08 Посли ЄС погодили новий режим санкцій проти Росії

14:04 Останній перехід на зимовий час — коли українці мають перевести годинник

14:03 Хацкевич назвав нового лідера збірної України — про кого йдеться

13:54 Не стерпіла образ — на Одещині мати зарізала власного сина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:50 Багатодітні батьки — які три причини позбавлять їх відстрочки в 2024 році

13:44 Українці зможуть продавати монети Нацбанку — відомо, які саме

13:43 Зеленський пояснив, що потрібно для зростання оборонного виробництва в Україні

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

13:38 В Україні 1 гривню можна продати за тисячу доларів — який вигляд має монета

14:09 Окупанти готуються до удару по Кримському мосту — супутникові знімки

14:08 Посли ЄС погодили новий режим санкцій проти Росії

14:04 Останній перехід на зимовий час — коли українці мають перевести годинник

14:03 Хацкевич назвав нового лідера збірної України — про кого йдеться

13:54 Не стерпіла образ — на Одещині мати зарізала власного сина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:50 Багатодітні батьки — які три причини позбавлять їх відстрочки в 2024 році

13:44 Українці зможуть продавати монети Нацбанку — відомо, які саме

13:43 Зеленський пояснив, що потрібно для зростання оборонного виробництва в Україні

13:38 В Україні 1 гривню можна продати за тисячу доларів — який вигляд має монета

13:30 Тисячі гривень — відомий блогер розпитав Садового про вартість його одягу

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська