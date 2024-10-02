Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали депутат Київської міської ради Володимир Слончак, військовий оглядач Олексій Гетьман, речник Нацгвардії Руслан Музичук, соціолог Андрій Єременко, політолог Володимир Фесенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко та синоптик Наталія Птуха. Зокрема, вони обговорять інформацію з DeepState, що росіяни окупували Вугледар.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру поговорять про бюджет Києва на 2025 рік, а також загрозу обвалення мостів Патона і Метро.

Вони обговорять заяву глави Міноборони Рустема Умєрова про збільшення власного виробництва безпілотників, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році.

Нагадаємо, в ISW заявили, що російські війська, ймовірно, захопили Вугледар, про що свідчить низка відео з геолокацією. Ця операція стала однією з найскладніших та найтриваліших для окупантів, проте аналітики вважають, що надалі армії Росії буде дуже складно просуватися далі.

Раніше Умєров заявив, що Україна збільшить власне виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році. Для реалізації таких цілей було підписано нові оборонні угоди.