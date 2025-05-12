Папа Лев XIV встретился с представителями СМИ — прямой эфир

Папа Римский Лев XIV в понедельник, 12 мая, проводит аудиенцию с представителями средств массовой информации. Он обратился к представителям медиа, призвав распространять правдивую информацию.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Аудиенция Папы Римского

Во время речи Папа Лев XIV подчеркнул важность этической журналистики и призвал медиа к правдивости, прозрачности и служению общему благу.

Он добавил, что в эпоху цифровых технологий роль журналистов в распространении надежной информации является критически важной. Понтифик поблагодарил журналистов за их труд и призвал к сотрудничеству в распространении послания мира и надежды.

Напомним, 8 мая во второй день конклава в Ватикане избрали нового Папу Римского. Им стал американец Роберт Фрэнсис Превост, который имеет близкое к Франциску видение окружающей среды, помощи бедным и мигрантам.

Во время первой воскресной мессы Лев XIV вспомнил о войне в Украине и призвал лидеров сделать все возможное, чтобы достичь длительного и справедливого мира.

Кроме того, понтифик назвал агрессию РФ против Украины "мотивированным стремлением России к территориальной экспансии ради собственной выгоды".