Папа Лев XIV зустрівся з представниками ЗМІ — прямий ефір

Папа Римський Лев XIV у понеділок, 12 травня, проводить аудієнцію з представниками засобів масової інформації. Він звернувся до представників медіа, закликавши поширювати правдиву інформацію.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Аудієнція Папи Римського

Під час промови Папа Лев XIV наголосив на важливості етичної журналістики та закликав медіа до правдивості, прозорості та служіння спільному благу.

Він додав, що в епоху цифрових технологій роль журналістів у поширенні надійної інформації є критично важливою. Понтифік подякував журналістам за їхню працю та закликав до співпраці у поширенні послання миру та надії.

Нагадаємо, 8 травня у другий день конклаву у Ватикані обрали нового Папу Римського. Ним став американець Роберт Френсіс Превост, який має близьке до Франциска бачення щодо довкілля, допомоги бідним і мігрантам.

Під час першої недільної меси Лев XIV згадав про війну в Україні та закликав лідерів зробити усе можливе, аби досягти тривалого й справедливого миру.

Крім того, понтифік назвав агресію РФ проти України "мотивованим прагненням Росії до територіальної експансії задля власної вигоди".