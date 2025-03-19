Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

В Брюсселе проходит встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с правыми политиками Европы. Там обсуждают вопросы Украины и европейской обороны перед саммитом лидеров ЕС.

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Заявления Орбана

Как известно, ранее Орбан выдвинул условия к ЕС и указал, что надо сделать с Украиной. Он отметил необходимость возвращения полномочий национальным правительствам, сохранения суверенитета стран-членов и равноправия всех государств в ЕС. Среди его ключевых пунктов — отказ от общего долга Евросоюза, борьба с коррупцией и влиянием глобальных финансовых структур.

При этом одним из главных тезисов Орбана стал лозунг "Союз, но без Украины".

Напомним, Орбан запускает национальное голосование о членстве Украины в ЕС. Такой опрос не будет иметь юридической силы, но его результаты могут стать аргументом для позиции Будапешта в дальнейших переговорах с Брюсселем.

Также мы писали, что премьер Венгрии хочет договориться с США об экономическом сотрудничестве. Он считает, что это позволит компенсировать последствия возможных будущих пошлин в отношении ЕС со стороны Америки.