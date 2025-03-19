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Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

19 марта 2025 г. 19:15

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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

В Брюсселе проходит встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с правыми политиками Европы. Там обсуждают вопросы Украины и европейской обороны перед саммитом лидеров ЕС.

Какие заявления сделал Виктор Орбан — смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

Заявления Орбана

Как известно, ранее Орбан выдвинул условия к ЕС и указал, что надо сделать с Украиной. Он отметил необходимость возвращения полномочий национальным правительствам, сохранения суверенитета стран-членов и равноправия всех государств в ЕС. Среди его ключевых пунктов — отказ от общего долга Евросоюза, борьба с коррупцией и влиянием глобальных финансовых структур.

При этом одним из главных тезисов Орбана стал лозунг "Союз, но без Украины".

Напомним, Орбан запускает национальное голосование о членстве Украины в ЕС. Такой опрос не будет иметь юридической силы, но его результаты могут стать аргументом для позиции Будапешта в дальнейших переговорах с Брюсселем.

Также мы писали, что премьер Венгрии хочет договориться с США об экономическом сотрудничестве. Он считает, что это позволит компенсировать последствия возможных будущих пошлин в отношении ЕС со стороны Америки.

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19:05 Бюджетные тарифы 2025 — что выбрать для непрерывных разговоров

18:52 Правительство будет чаще выделять компенсации ФЛП — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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