Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

У Брюсселі проходить зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з правими політиками Європи. Там обговорюють питання України та європейської оборони перед самітом лідерів ЄС.

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Заяви Орбана

Як відомо, раніше Орбан висунув умови до ЄС і вказав, що треба зробити з Україною. Він наголосив на необхідності повернення повноважень національним урядам, збереження суверенітету країн-членів та рівноправності всіх держав в ЄС. Серед його ключових пунктів — відмова від загального боргу Євросоюзу, боротьба з корупцією та впливом глобальних фінансових структур.

При цьому однією із головних тез Орбана стало гасло "Союз, але без України".

Нагадаємо, Орбан запускає національне голосування про членство України в ЄС. Таке опитування не матиме юридичної сили, але його результати можуть стати аргументом для позиції Будапешта в подальших переговорах із Брюсселем.

Також ми писали, що прем'єр Угорщини хоче домовитися зі США про економічну співпрацю. Він вважає, що це дозволить компенсувати наслідки можливих майбутніх мит щодо ЄС з боку Америки.