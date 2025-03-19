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Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

19 березня 2025 р. 19:15

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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

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11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

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08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
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21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

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18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

Text

19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

Text

18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

Text

17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

Text

11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
Text

21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

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18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

У Брюсселі проходить зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з правими політиками Європи. Там обговорюють питання України та європейської оборони перед самітом лідерів ЄС.

Які заяви зробив Віктор Орбан — дивіться в прямому ефірі Новини.LIVE

Заяви Орбана

Як відомо, раніше Орбан висунув умови до ЄС і вказав, що треба зробити з Україною. Він наголосив на необхідності повернення повноважень національним урядам, збереження суверенітету країн-членів та рівноправності всіх держав в ЄС. Серед його ключових пунктів — відмова від загального боргу Євросоюзу, боротьба з корупцією та впливом глобальних фінансових структур.

При цьому однією із головних тез Орбана стало гасло "Союз, але без України".

Нагадаємо, Орбан запускає національне голосування про членство України в ЄС. Таке опитування не матиме юридичної сили, але його результати можуть стати аргументом для позиції Будапешта в подальших переговорах із Брюсселем.

Також ми писали, що прем'єр Угорщини хоче домовитися зі США про економічну співпрацю. Він вважає, що це дозволить компенсувати наслідки можливих майбутніх мит щодо ЄС з боку Америки.

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20:25 Ребров чесно зізнався, чи є в нього конфлікт з Шевченком

20:19 У Білому домі прокоментували розмову Трампа із Зеленським

20:17 У Придністров'ї побоюються української армії — причини

20:11 Зустрів день народження в полоні — історія звільненого оборонця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:08 Путін узаконив грабунок в окупації — що буде з житлом українців

20:02 Трамп хоче, аби Україна передала електростанції у власність США

20:01 Тарифи на газ зростуть — українцям назвали нову ціну

20:00 Повістка на лікарняному — скільки часу має громадянин

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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Text

13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

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