Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал слова Президента Украины Владимира Зеленского относительно нефтепровода "Дружба" "шантажом и угрозами". А новый законопроект Президента Польши Кароля Навроцкого относительно сокращения помощи украинцам, подали в парламент страны.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 26 августа.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Александр Бригинец — журналист, политический аналитик;
- Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии;
- Сергей Старенький — адвокат, заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
- Денис Ярославский — командир подразделения разведки ВСУ;
- Юрий Костенко — народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;
- Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
- Максим Жорин — подполковник, заместитель командира Третьего армейского корпуса.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал слова украинского президента Владимира Зеленского относительно нефтепровода "Дружба" "шантажом и угрозами" и добавил, что это "будет иметь долговременные последствия";
- Утром 26 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Под ударом могла находиться железнодорожная станция Урожайная в поселке Красногвардейское;
- Новый законопроект президента Польши Кароля Навроцкого относительно сокращения помощи украинцам, подали в парламент страны.
