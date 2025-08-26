Видео
Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE
Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

26 августа 2025 г. 13:15

Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2025
Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

24 августа 2025
Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

День Независимости Украины — поздравление Зеленского

День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

13:15 Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

08:02 Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2025
17:55 Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

13:12 Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

08:00 Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал слова Президента Украины Владимира Зеленского относительно нефтепровода "Дружба" "шантажом и угрозами". А новый законопроект Президента Польши Кароля Навроцкого относительно сокращения помощи украинцам, подали в парламент страны.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 26 августа.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Александр Бригинец — журналист, политический аналитик;
  • Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии;
  • Сергей Старенький — адвокат, заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Денис Ярославский — командир подразделения разведки ВСУ;
  • Юрий Костенко — народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;
  • Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Максим Жорин — подполковник, заместитель командира Третьего армейского корпуса.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал слова украинского президента Владимира Зеленского относительно нефтепровода "Дружба" "шантажом и угрозами" и добавил, что это "будет иметь долговременные последствия";
  • Утром 26 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Под ударом могла находиться железнодорожная станция Урожайная в поселке Красногвардейское;
  • Новый законопроект президента Польши Кароля Навроцкого относительно сокращения помощи украинцам, подали в парламент страны.

Напомним, что недавно Польша ответила на слухи об остановке оплаты Starlink Украине.

Также мы объясняли, за что могут наказать украинцев в Польше.

Новости по теме

