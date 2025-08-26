Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал слова Президента Украины Владимира Зеленского относительно нефтепровода "Дружба" "шантажом и угрозами". А новый законопроект Президента Польши Кароля Навроцкого относительно сокращения помощи украинцам, подали в парламент страны.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 26 августа.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Александр Бригинец — журналист, политический аналитик;

Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии;

Сергей Старенький — адвокат, заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Денис Ярославский — командир подразделения разведки ВСУ;

Юрий Костенко — народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;

Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Максим Жорин — подполковник, заместитель командира Третьего армейского корпуса.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал слова украинского президента Владимира Зеленского относительно нефтепровода "Дружба" "шантажом и угрозами" и добавил, что это "будет иметь долговременные последствия";

Утром 26 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Под ударом могла находиться железнодорожная станция Урожайная в поселке Красногвардейское;

Новый законопроект президента Польши Кароля Навроцкого относительно сокращения помощи украинцам, подали в парламент страны.

