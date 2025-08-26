Відео
Україна
Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE
Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

26 серпня 2025 р. 13:15

Text

Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

Text

Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2025
Text

Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

Text

Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Text

Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2025
Text

Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

Text

Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

Text

День Незалежності України — привітання Зеленського

Text

День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

Text

13:15 Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

Text

08:02 Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2025
Text

17:55 Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

Text

13:12 Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Text

08:00 Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав слова Президента України Володимира Зеленського щодо нафтопроводу "Дружба" "шантажем і погрозами". А новий законопроєкт Президента Польщі Кароля Навроцького стосовно скорочення допомоги українцям, подали до парламенту країни.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 26 серпня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олександр Бригинець — журналіст, політичний аналітик;
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії;
  • Сергій Старенький — адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
  • Денис Ярославський — командир підрозділу розвідки ЗСУ;
  • Юрій Костенко — народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;
  • Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Максим Жорін — підполковник, заступник командира Третього армійського корпусу.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав слова українського президента Володимира Зеленського щодо нафтопроводу "Дружба" "шантажем і погрозами" і додав, що це "матиме довготривалі наслідки";
  • Зранку 26 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи. Під ударом могла перебувати залізнична станція Урожайна у селищі Червоногвардійське;
  • Новий законопроєкт президента Польщі Кароля Навроцького стосовно скорочення допомоги українцям, подали до парламенту країни.

Нагадаємо, що нещодавно Польща відповіла на чутки про зупинку оплати Starlink Україні.

Також ми пояснювали, за що можуть покарати українців у Польщі.

Новини з відео

Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2025 р. 08:02
Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

25 серпня 2025 р. 17:55
Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

25 серпня 2025 р. 13:12
Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2025 р. 08:00
Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

24 серпня 2025 р. 20:00
День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

24 серпня 2025 р. 13:32
Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

24 серпня 2025 р. 12:28
День Незалежності України — привітання Зеленського

День Незалежності України — привітання Зеленського

24 серпня 2025 р. 09:01

