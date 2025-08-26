Орбан погрожує, а Польща скорочує допомогу — ефір День.LIVE

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав слова Президента України Володимира Зеленського щодо нафтопроводу "Дружба" "шантажем і погрозами". А новий законопроєкт Президента Польщі Кароля Навроцького стосовно скорочення допомоги українцям, подали до парламенту країни.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 26 серпня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олександр Бригинець — журналіст, політичний аналітик;

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії;

Сергій Старенький — адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Денис Ярославський — командир підрозділу розвідки ЗСУ;

Юрій Костенко — народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;

Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Максим Жорін — підполковник, заступник командира Третього армійського корпусу.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав слова українського президента Володимира Зеленського щодо нафтопроводу "Дружба" "шантажем і погрозами" і додав, що це "матиме довготривалі наслідки";

Зранку 26 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи. Під ударом могла перебувати залізнична станція Урожайна у селищі Червоногвардійське;

Новий законопроєкт президента Польщі Кароля Навроцького стосовно скорочення допомоги українцям, подали до парламенту країни.

